Le premier SUV de performance électrique de Polestar devrait arriver en octobre 2022.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Polestar a publié des images de son prochain Polestar 3 EV qui devrait faire ses débuts dans le monde entier en octobre 2022.

Le Polestar 3 est le premier SUV électrique performant de la société et marque son entrée dans l'un des plus grands secteurs de croissance de l'industrie. Le nouveau SUV devrait être équipé d'une transmission à double moteur et d'une grande batterie afin d'offrir une autonomie de plus de 600 km.

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a déclaré que l'objectif du Polestar 3 était de "... ramener le "sport" dans le SUV, en restant fidèle à nos racines de performance."

Comme son nom l'indique, le Polestar 3 est le troisième véhicule électrique haute performance de la société, après le Polestar 2. Il est présenté aujourd'hui peu de temps après que la société nous ait enthousiasmés avec une vue du roadster concept Polestar O2.

Ce SUV est également prévu pour offrir un pilotage autonome sur autoroute, grâce aux capteurs lidar Luminar et aux systèmes informatiques de Nvidia.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'une offensive de Polestar visant à accroître sa présence sur le marché automobile mondial. En effet, Polestar prévoit de lancer une nouvelle voiture chaque année au cours des trois prochaines années et de décupler ses ventes d'ici 2025. Attendez-vous donc à voir plus que la Polestar 3.

Si vous êtes intéressé, vous pourrez commander la Polestar 3 en octobre 2022, la production commençant au début de 2023. Le SUV sera fabriqué en Chine et aux États-Unis, à Charleston, en Caroline du Sud.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 8 Juin 2022

Écrit par Adrian Willings.