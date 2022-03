Polestar donne le ton avec le roadster concept Polestar O2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que Polestar gagne des fans à gauche, à droite et au centre, et le dévoilement du concept de roadster Polestar O2 ne fera que continuer cela.

L'O2 est un cabriolet à toit rigide, avec des lignes épurées et une configuration 2+2 à l'intérieur, un truc de voiture de sport classique - bas, long et plein de sens.

Polestar dit qu'il s'agit de montrer que l'avenir des voitures est électrique et que même si certains auront soif de ce battement de moteur, il y aura une certaine magnificence dans la conduite de haut en bas en silence.

On n'a pas beaucoup parlé des performances de ce nouveau modèle, mais on parle de la conduite sportive et de la direction directe, tandis que l'intérieur utilise du polyester recyclé pour toutes les surfaces molles.

Comme tous les concepts, c'est une vision et une déclaration, mais ce qui est génial avec des concepts comme celui-ci, c'est qu'il ressemble à une voiture finie. Nous ne serions pas surpris si Polestar le lançait sans presque aucun changement de conception à l'avenir.

Il y a une chose dont il faut parler cependant - le drone.

Polestar dit que le drone n'est pas qu'un gadget, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que c'est exactement ce que c'est.

"Dans un monde de plus en plus dominé par les médias sociaux, la Polestar O2 est équipée d'un drone cinématographique autonome intégré derrière les sièges arrière", déclare Polestar dans son dossier de presse.

"Développé en collaboration avec la marque d'électronique grand public d'Aerofugia, Hoco Flow, le concept de drone peut être déployé pendant que la voiture est en mouvement, pour enregistrer la séquence de conduite parfaite."

Ce que cela dit vraiment à propos de Polestar - en plus de vouloir être la voiture d'influence ultime - c'est que c'est une voiture que tout le monde voudra regarder. C'est assez juste, c'est une belle chose.

Polestar prévoit de lancer trois nouvelles voitures au cours des prochaines années, en s'inspirant de concepts comme celui-ci. Reste à savoir si l'O2 arrivera en production, mais Polestar nous donne de quoi nous réjouir.

Écrit par Chris Hall.