Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus dannoncer ses prix Polestar 2 monomoteurs - disponibles à partir de 45 900 £ au Royaume-Uni - le constructeur automobile suédois a utilisé lIAA Mobility 2021 - mieux connu sous le nom de Salon de lauto de Munich - pour révéler un jumelage unique en son genre : un vélo électrique en édition limitée, appelé Makka de la start-up (également suédoise) Cake, qui sassocie à la Polestar 2.

Ce nest pas seulement une édition limitée du Makka - un vélo électrique qui existait déjà dans un format antérieur ; bien que lédition Polestar soit livrée avec une suspension arrière emblématique aux accents dorés - mais une collaboration complète dans laquelle la voiture, le vélo, la recharge et les systèmes se mettent en synergie.

Lidée derrière le projet est, en substance, daider la façon dont nous traversons les villes, ou peut-être dexplorer les arrière-pays ruraux où les voitures ne peuvent pas facilement atteindre. Certains pôles urbains - tels que Los Angeles, Sao Paulo, Tokyo, pour ne citer quune poignée dexemples tirés de notre esprit - sont si denses en voitures quil nest pas toujours logique de rester coincé dans un embouteillage. Alors pourquoi ne pas conduire votre Polestar 2 jusquà un arrêt en dehors de la ville, libérer la Makka de la barre de remorquage arrière, puis filer en ville avec moins de retard ?

Cest une idée intéressante, bien que pas complètement originale. Les entreprises du monde entier explorent depuis de nombreuses années des moyens daccélérer, par exemple, les livraisons dans les zones urbaines. En effet, au cœur de Munich, la ville même où sest déroulé lIAA 2021, le service postal utilise des tricycles à pédales sur les pistes cyclables plutôt que des camionnettes sur la route pleines de lettres. Cest juste que, jusquà récemment, de telles solutions nétaient pas nécessairement électrifiées ou aussi efficaces.

Lélément clé de ce projet Polestar and Cake, cependant, est la façon dont la voiture et la moto « se parlent » lune à lautre. Le vélo électrique, qui se fixe à larrière de la Polestar 2 dans un prototype de barre de remorquage et de câble actuellement non opérationnel, partage le même système dexploitation et le Makka peut même se recharger à partir de la voiture si nécessaire. Les systèmes connaissent la capacité globale de la batterie et le potentiel de portée dans un appariement.

Loin dêtre un simple concept, cependant, ce projet Cake and Polestar 2 devrait être lancé dans le futur - probablement à partir de 2022 ou au-delà, selon le travail supplémentaire à effectuer - bien quil ny ait actuellement aucun prix.

Alors est-ce que ça a du sens ? Peut-être pas pour beaucoup en ce moment. À bien des égards, cependant, cest une exploration judicieuse de la conversation autour de la mobilité au-delà des formats traditionnels - vous pouvez peut-être avoir votre gâteau et le manger quand il sagit de vous déplacer en ville, nest-ce pas ? De plus, avec la croissance exponentielle des véhicules électriques en termes dintérêt dachat/de location, qui sait ce que lavenir nous réserve. Nul doute que ce sera différent de ce qui était autrefois la norme.

Futures voitures électriques: les prochaines voitures à batterie qui seront sur les routes dans les 5 prochaines années Par Chris Hall · 7 Septembre 2021