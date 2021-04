Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polestar 2, la «superstar de la voiture électrique» comme nous lavons appelée dans notre examen - et la voiture Pocket-lint de lannée 2020 - ajoute une variante supplémentaire et moins chère à sa gamme 2021 pour mieux prendre Tesla.

La Polestar 2 est arrivée en deux variantes (pour le marché britannique). Les deux étant à traction intégrale, la version Performance ajoutant des alliages de 20 pouces, des freins Brembo, des finitions aux accents dorés et un toit noir brillant. Mais vous devrez débourser près de 50k £ / € pour ce modèle haut de gamme.

La nouvelle troisième variante est uniquement à traction avant. Cest ainsi quil peut maintenir le prix à 39 990 £ (40 000 € en Europe), soit près de cinq chiffres en comparaison. Cest une décision judicieuse de la part de lentreprise automobile exclusivement électrique, dautant plus que Tesla a réorganisé la structure de prix de sa gamme complète ces derniers mois.

Il y a plus aussi: la Polestar 2 à traction avant est livrée avec une batterie de 64 kWh, censée être bonne pour 260 miles par charge. Pour un supplément de 3000 £ / €, vous pouvez passer à loption de batterie `` longue portée de 78 kWh, qui serait bonne pour 320 miles par charge.

Tout dépend des options. Et avec les voitures électriques devenant un avenir inévitable et les subventions du gouvernement britannique ne faisant que diminuer, les clients voudront que ces options correspondent mieux à leur potentiel dachat. Polestar propose désormais lune des options de VE à longue portée les plus viables, car même les concurrents les plus abordables ne sont pas beaucoup moins chers dans lensemble.

Écrit par Mike Lowe.