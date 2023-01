Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peugeot a dévoilé un concept-car qui met en lumière la vision de la marque pour l'avenir des véhicules électriques.

Le Peugeot Inception Concept a été présenté lors du CES 2023 et, bien qu'il soit peu probable que nous voyions un jour un modèle de production tout à fait similaire, il présente des courbes élégantes et des technologies qui "inspireront les futurs produits" du constructeur.

Elle est alimentée par une batterie de 100 kWh, dont l'autonomie annoncée peut atteindre 497 miles. Il y a deux moteurs électriques à l'intérieur qui produisent près de 640 chevaux combinés. Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Le design est plus simple que celui des autres voitures Peugeot, affirme le constructeur, et représente une nouvelle philosophie pour Peugeot. Les modèles de 2025 adopteront une esthétique similaire.

La technologie embarquée comprend un "Tech Bar" qui traverse la couche de la porte et peut émettre différents messages de la voiture à l'approche du conducteur et/ou des passagers. Elle utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître le conducteur et la voiture règle également automatiquement la position du siège, la température, le mode de conduite et les préférences multimédias lorsque l'utilisateur entre. Vous pouvez même voir le niveau de charge actuel de la batterie sur le Tech Bar.

À l'intérieur, l'Inception comprend la version de nouvelle génération de la technologie iCockpit de Peugeot. Celle-ci comprend un nouveau système de commande " Hypersquare ", qui abandonne le volant conventionnel et s'inspire des jeux vidéo. Il utilise des commandes électriques numériques et une technologie de direction par câble.

Hypersquare est prévu pour un véhicule de la prochaine génération de la gamme avant "la fin de la décennie".

