(Pocket-lint) - Dolby Atmos - le format de son surround tridimensionnel - semble être absolument partout. Et maintenant, grâce à une preuve de concept de Klipsch et Panasonic, il pourrait arriver sur votre autoradio.

Alors que Dolby Atmos a commencé sa vie dans les théâtres - où une multitude denceintes rend la sortie tridimensionnelle hémisphérique la plus plausible et la plus crédible - la technologie sonore sest depuis déplacée vers les téléviseurs, les barres de son, les ordinateurs portables et toutes les formes de configuration, utilisant souvent des astuces psychoacoustiques pour en fournir trois. -dimensionnalité.

Cependant, alors que de nombreux films sont mixés au format Dolby, ce nest que plus récemment que la musique a également été traitée. Il existe des albums de London Elektricity qui incarnent le format surround, en prenant des tiges ou des séquences individuelles et en les plaçant et en les déplaçant dans un environnement tridimensionnel pour une immersion supplémentaire.

Procurez-vous donc un mix Dolby Atmos et une configuration embarquée pourrait bien être lun des meilleurs endroits pour profiter du véritable surround du format. Après tout, la position des auditeurs est toujours une donnée, tout comme les haut-parleurs, ce qui offre une excellente occasion de transformer le système embarqué en une sortie idéale pour un véritable son surround.

Non pas que Dolby Amost dans la musique ait encore massivement pris de lampleur - Tidal étant une exception en tant que lieu daccès à de telles sources depuis fin 2019 .

Et pour quune preuve de concept comme celle-ci soit accessible, elle aurait vraiment besoin dêtre récupérée par des constructeurs automobiles spécifiques et vendue comme une installation de pré-achat. Mais il existe de nombreuses marques audio haut de gamme qui offrent des offres similaires - bien que sans largument de vente unique de Dolby Atmos.

Tout ce que nous savons, cest quau fur et à mesure que cela devient une chose, nous voulons totalement un tel système. Nous pourrions même installer une télé dans le jardin pour une expérience drive-in verrouillée avec un son de qualité cinéma.

Écrit par Mike Lowe.