Qu'est-ce que le Nissan e-Power et comment améliore-t-il le Qashqai ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nissan parle de l'e-Power depuis 2016, présentant un groupe motopropulseur assez unique - et changeant l'approche de la façon dont votre voiture est alimentée.

Maintenant que les commandes de Qashqai e-Power sont ouvertes, il vaut la peine de plonger plus profondément dans ce que l'e-Power offre exactement et comment il fonctionne.

Oui, l'e-Power est une forme d'hybride dans le sens où il utilise à la fois un moteur électrique et un moteur à combustion pour propulser la voiture.

Mais il est unique et fonctionne différemment des autres systèmes hybrides, en utilisant des moteurs électriques pour entraîner les roues, plutôt que le moteur.

Oui, l'e-Power est plus proche d'une voiture électrique dans la mesure où il utilise des moteurs électriques pour entraîner les roues et où le moteur à essence fournit de l'énergie au système électrique, comme un générateur. Contrairement aux autres hybrides, il n'y a pas de boîte de vitesses/transmission, car le moteur n'entraîne pas directement les roues.

En ce sens, il s'agit plutôt d'une chaîne de traction électrique.

Dans la plupart des voitures hybrides, le moteur entraîne la voiture par l'intermédiaire de la transmission et charge la batterie, qui peut ensuite alimenter un moteur électrique pour donner un coup de fouet à la voiture par l'intermédiaire de la chaîne cinématique existante.

Dans le système e-Power de Nissan, le moteur fournit de l'énergie pour charger la batterie et faire tourner le moteur électrique qui entraîne alors les roues. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de transmission dans le système e-Power.

Le point important est que les moteurs électriques entraînent les roues, comme dans une voiture électrique, plutôt que d'agir comme un système secondaire.

Le principal avantage est l'efficacité par rapport à un moteur à essence classique. Le moteur du Qashqai e-Power est un moteur Infiniti de 1,5 litre qui utilise un taux de compression variable et peut fonctionner de manière beaucoup plus efficace que dans une voiture normale car les charges peuvent être mieux gérées.

Il n'y a pas de boîte de vitesses car le moteur ne fait que fournir de l'énergie au système électrique et le résultat est qu'une voiture e-Power se conduit comme une voiture électrique.

Cela signifie que vous bénéficiez d'un couple instantané des moteurs et d'une distribution fluide de cette puissance, sans aucun à-coup causé par les changements de vitesse.

Pour en revenir à l'efficacité, comme le moteur est mieux géré, il est plus facile de réduire les émissions tout en préservant l'autonomie du véhicule. L'autonomie officielle du Qashqai e-Power est de plus de 1000 km (600+ miles).

Lors de nos essais, nous avons constaté qu'il atteignait facilement une moyenne de 50mpg, ce qui est excellent pour un SUV. Comparé aux autres modèles Qashqai, l'e-Power produit moins d'émissions, plus de couple, plus de puissance et il atteint plus rapidement les 100 km/h !

Le Qashqai e-Power possède le même réservoir d'essence de 55 litres que le Qashqai conventionnel et vous pouvez le remplir de la même manière.

Le gros inconvénient de l'e-Power, bien sûr, est que vous utilisez toujours un moteur à combustion, ce qui signifie qu'il y a des émissions à prendre en compte. Du point de vue de la pollution atmosphérique, ce n'est pas aussi écologique qu'une voiture électrique à batterie.

Nissan considère l'e-Power comme un tremplin pour les conducteurs. Il y a des gains d'efficacité, bien sûr, mais le plus grand changement que vous remarquerez est la façon dont elle se conduit.

Elle est rapide au démarrage, souple et assez silencieuse, bien que le moteur soit encore un peu bruyant - ce n'est pas aussi silencieux qu'une voiture électrique.

Mais vous avez la possibilité de passer en mode EV (comme sur les autres hybrides), tandis que Nissan propose également son e-Pedal, qui vous permet essentiellement de conduire sans avoir à utiliser le frein, grâce à l'effet de freinage de la régénération lorsque vous décollez.

Non. Nissan affirme que ce modèle est conçu pour refléter la simplicité actuelle de la conduite d'un véhicule à moteur à combustion interne et la batterie de ce modèle e-Power est en fait assez petite, avec 2,1 kWh. Cela signifie qu'elle a une capacité bien inférieure à celle de nombreux véhicules hybrides rechargeables.

Il y a deux raisons à cela. La première est le compromis de poids et la seconde est le coût. Les batteries sont lourdes et augmenter la capacité de la batterie prendrait de la place quelque part - très probablement loin du réservoir d'essence - ce qui affecterait l'autonomie globale, ce qui augmenterait le poids, ce qui diminuerait l'efficacité.

En ce qui concerne le coût, le Qashqai e-Power au Royaume-Uni est seulement un peu plus cher que la version normale, alors que les hybrides rechargeables ont tendance à avoir une prime beaucoup plus élevée - il est donc probable que l'e-Power sera plus accessible et attirera plus de ventes en conséquence.

Ainsi, même si vous ne bénéficiez pas de l'avantage de l'autonomie électrique de 30 miles qu'offrent la plupart des hybrides rechargeables, vous n'avez pas non plus l'inconvénient d'un espace interne réduit ou d'une autonomie globale plus faible.

Nous avons conduit le Nissan Qashqai e-Power et de l'extérieur, il n'y a pas vraiment de différence d'apparence, à part le badge e-Power.

La même chose s'applique à l'intérieur - il y a un sélecteur de conduite légèrement différent (c'est le même que sur l'Ariya), mais sinon c'est fondamentalement le même que sur n'importe quel autre Qashqai. Vous trouverez un compteur de batterie dans l'écran du conducteur, des options pour montrer le flux d'énergie (commun sur les hybrides) ainsi que l'e-Pedal et le bouton EV que nous avons mentionné.

La véritable différence réside dans la douceur de la conduite : le système e-Power délivre la puissance en douceur car elle provient du moteur électrique et il n'y a pas d'à-coups entre les systèmes comme cela peut parfois se produire avec les systèmes hybrides passant de l'électrique à la combustion.

C'est comme si vous conduisiez un Qashqai plus raffiné, meilleur dans l'ensemble que l'expérience du Qashqai XTronic, sans oublier l'avantage d'une plus grande autonomie.

Le moteur ne tourne pas tout le temps et il peut émettre un grondement un peu gênant lorsqu'il s'allume, mais dans l'ensemble, il semble légèrement plus sophistiqué que les systèmes hybrides des autres voitures.

Les meilleures voitures électriques 2022 : Les meilleurs véhicules à batterie disponibles sur les routes britanniques. Par Chris Hall · 1 Juillet 2022

Bien sûr, il s'agit toujours d'un hybride, ce qui signifie qu'au Royaume-Uni, il ne pourra pas être utilisé dans les nouveaux véhicules au-delà de 2030 (date à laquelle l'interdiction des moteurs à combustion entrera en vigueur) - mais si vous hésitez à opter pour l'électricité pure, ce tremplin mettra en évidence le raffinement de la conduite d'une voiture électrique, tout en offrant les avantages d'une voiture à combustion.

Écrit par Chris Hall.