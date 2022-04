Nissan prévoit son premier véhicule électrique à semi-conducteurs pour 2028

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nissan a dévoilé les plans d'une usine de production à Yokohama qui se concentrera sur la fabrication de batteries à l'état solide pour les véhicules électriques.

Le constructeur automobile japonais a détaillé le prototype d'usine dans un communiqué. Une ligne de production pilote pour la technologie des batteries devrait démarrer en 2024.

À partir de là, les matériaux, le processus et la conception seront étudiés par la société avant qu'elle ne devienne potentiellement le premier fabricant de VE à commercialiser des batteries entièrement solides en 2028.

À l'heure actuelle, bien sûr, la technologie des batteries lithium-ion est utilisée dans la plupart des VE. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, les batteries entièrement solides devraient permettre une recharge plus rapide et une consommation d'énergie plus efficace que la technologie actuelle, tout en réduisant potentiellement le coût de possession d'un véhicule électrique.

C'est du moins ce que pense Nissan, qui affirme que ses batteries entièrement solides pourraient réduire le prix des packs de batteries à 75 dollars par kWh d'ici 2028 - et, à terme, à 65 dollars par kWh.

Naturellement, Nissan n'est pas la seule entreprise à vouloir passer à la technologie des batteries à l'état solide au cours de la prochaine demi-décennie.

Ford prévoit de commercialiser sa solution d'ici 2030, QuantumScape, soutenu par Volkswagen, vise 2024 et Toyota a également exprimé son intérêt pour la fabrication de batteries d'ici le milieu de la décennie.

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Le coût et l'échelle de la fabrication de batteries à l'état solide pour les VE n'étant pas sans risque, cela représente un investissement audacieux de la part de Nissan. Toutefois, si elle parvient à respecter à peu près son calendrier, elle pourrait être la première à passer à l'électrique "next-gen" dans l'ensemble de son portefeuille, ce qui serait une véritable aubaine.

Écrit par Conor Allison.