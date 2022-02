Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tourner une nouvelle page ? Si vous recherchez une voiture entièrement électrique, il existe de nombreuses options, il est donc opportun que Nissan ait donné à son modèle Leaf un lifting pour 2022, apportant de nouveaux looks et technologies subtils au deuxième maintenant âgé de presque cinq ans. gen Feuille.

Nous aimons la Leaf, comme nous l'avons clairement indiqué dans notre examen 2019 de la Leaf e+ , mais les temps ont rapidement évolué depuis lors. Avec Hyundai impressionnant avec son Ioniq 5 et Kia avec son EV6 , l'apparence autrefois douce de la Leaf de Nissan a évolué pour le mieux au cours de son histoire. Alors qu'apporte le modèle 2022 ?

Nissan

Eh bien, nous disons "lifting", mais vous devrez plisser les yeux assez fort pour repérer les différences. C'est principalement grâce au logo mis à jour de Nissan, qui est représenté par tous les badges sur la voiture.

Il existe également de nouvelles options de jantes en alliage (en 16 ou 17 pouces) avec une finition de carénage noir.

Oh, et il y a deux nouveaux travaux de peinture disponibles : "Pearl Blue" et "Magnetic Blue". Mais c'est votre lot. Aucune refonte de conception fondamentale ou finition de panneau ici.

Nissan

Selon vos besoins, il existe deux options de batterie, la plus grande capacité offrant une autonomie de 239 miles par charge (mesure WLTP), donc identique à la précédente Leaf e+ à cet égard.

La Nissan Leaf 2022 sera disponible à la commande à partir du 1er mars 2022, avec des prix à partir de 26 995 £ au Royaume-Uni (après l'application de la réduction actuelle des subventions gouvernementales), avec des livraisons prévues à partir d'avril.

Écrit par Mike Lowe.