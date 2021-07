Comment le circuit London Formula ePrix 2021 représente un défi unique pour les pilotes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce week-end voit le retour de la Formule E à Londres après cinq ans dabsence. LePrix se déroulera autour du parc des expositions Excel dans les docks de Londres et, de manière assez incroyable, ira à lintérieur et à lextérieur du centre. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez regarder les deux courses en direct sur Channel 4 et All4 .

"Ce circuit pose particulièrement un défi unique que nous allons évidemment à lintérieur puis à lextérieur via une petite rampe", a déclaré Oliver Rowland, pilote de Formule E de Nissan e.dams, lors dune table ronde avec Pocket-lint.

"Lune des choses les plus intéressantes est lénorme défi de tout mettre en place. Cest assez cahoteux [et] très serré, vous savez quil y a beaucoup de domaines techniques et en tant que pilote, vous allez devoir avoir confiance parce que les murs ne sont pas loin et il y a des morceaux un peu plus rapides du circuit.

"Évidemment, cest à lintérieur et à lextérieur et ce week-end, nous nous attendons à de la pluie, ce qui crée quelque chose que nous navons jamais connu auparavant. Nous allons être sur la piste humide à lextérieur et entrer à lintérieur pour sécher le tarmac, donc ça va être quelque chose de très étrange."

"La piste va sécher et il y aura moins deau stagnante une fois que les voitures lauront traversée, mais au contraire, pour la première fois, vous allez avoir une piste qui - surtout dans le dernier secteur et en traversant la ligne de départ - va commencer à devenir plus humide tout au long des qualifications. Cest une toute nouvelle expérience, nous ne savons pas vraiment. "

En tant que Britannique, il sagit dun ePrix à domicile pour Rowland qui a hâte de relever le défi. "Évidemment, ce serait un rêve de gagner ici, mais je ny pense pas trop pour le moment car il y a beaucoup de gars rapides en Formule E et on ne peut jamais rien tenir pour acquis.

"Mais jai vraiment hâte. Je pense que le circuit est inhabituel mais très intéressant et je ne pense pas que vous trouverez quelque chose comme ça ailleurs dans le monde. Je suis donc prêt à relever le défi et jespère, nous pouvons également passer un bon week-end devant une bonne foule."

Son collègue pilote Sébastien Buemi a déclaré que les qualifications seront extrêmement importantes, mais que la puissance de la batterie ira au fil. "Léconomie dénergie en course sera proche de zéro. Même ainsi, la FIA (linstance dirigeante du sport automobile) sachant quelle a décidé de supprimer quatre kilowatts [des voitures] au lieu de commencer avec 52 kilowatts comme nous commençons normalement.

"Cest la première fois dans lhistoire de la Formule E que nous commencerons avec 48 kilowatts. Cest donc complètement différent de ce à quoi nous sommes normalement habitués.

"Nous voulons être efficaces car cest ce qui vous rend rapide. Et cest aussi ce qui permet de dépasser mais en nayant pas à lever [de la manette des gaz]. Les qualifications seront donc encore plus importantes."

La FIA a également apporté quelques modifications récentes au circuit avec lesquelles les équipes ont dû rouler tardivement, comme lexplique Buemi : « Ils ont réduit le nombre de virages, ce qui signifie quils augmentent la vitesse moyenne des voitures autour de la piste, ce qui évidemment vous fait économiser plus dénergie car nous avons un rythme de 45 minutes plus un tour.

"Plus le tour moyen est rapide, plus vous devez économiser. Donc, en supprimant le virage, il y a un peu plus déconomies pour la course. Et je pense que cest grâce aux commentaires des équipes."

La Formule E est le plus long engagement de Nissan dans le sport automobile en dehors du Japon et elle sest engagée à faire partie de la Formule E pour la prochaine phase - Gen 3 - qui verra les débuts de la conception dune nouvelle voiture avec une puissance plus élevée disponible pour les pilotes.

"La décision [de rester] mest venue tout à fait naturelle", a déclaré Tommaso Volpe, directeur de Nissan Motosport. « Nous sommes entrés en Formule E il y a trois saisons pour démontrer notre haute expertise en matière délectrification. Nous sommes lune des marques pionnières en matière délectrification… cest pourquoi nous sommes entrés en Formule E pour démontrer notre expertise avec ces technologies.

"Mais entre-temps, nos plans délectrification sont devenus encore plus ambitieux. Nous venons dannoncer que dici 2030, tout notre portefeuille sur les marchés clés sera électrifié et dici 2050, nous serons totalement neutres en carbone.

"Donc, être en Formule E est venu comme une décision naturelle pour continuer à démontrer dans le monde entier notre engagement envers lélectrification et la durabilité en général et la Formule E est une plate-forme parfaite."

Apple CarPlay a expliqué: Prendre iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement de CarPlay dApple, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Volpe ajoute que la course en Formule E présente des défis distincts, mais quelle est utile pour les constructeurs automobiles développant des véhicules électriques de nouvelle génération.

« Cest imprévisible pour de nombreuses raisons. La façon dont la gestion de lénergie affecte les performances, le fait que la piste [est souvent] utilisée par le trafic régulier jusquà la veille.

« Nous avons des données [sur la piste] mais la plupart du temps, elles ne sont vraiment pas fiables. Nous avons même constaté que la géométrie du camion nest souvent pas suffisante, car une fois quils viennent en ville et [construisent] le camion, ils se rendent compte que il y a un trou sur le tarmac [ils doivent donc] déplacer un peu le mur et 10 centimètres font une énorme différence.

"Ce sont donc des défis supplémentaires qui rendent tout plus imprévisible, mais ceux-ci contribuent à rendre le sport plus précieux pour les constructeurs automobiles, car lorsque nous développons un véhicule électrique… nous devons développer le groupe motopropulseur et le logiciel de gestion de lénergie, capables de sadapter à tout type de conduire toutes sortes de circonstances et de sadapter à, en gros, 5 millions de clients chaque année."