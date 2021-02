Le nouveau Nissan Qashqai affiche un design frais, une technologie mise à jour et des options électrifiées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Nissan Qashqai est lune des voitures les plus populaires dans le segment des multisegments, avec plus de 3 millions de voitures vendues depuis 2007, date à laquelle le Qashqai a été initialement introduit.

Le nouveau modèle de troisième génération sortira sur les routes en 2021, apportant avec lui un tout nouveau design. Il se trouve sur la nouvelle plate-forme CMF-C - partagée à travers lalliance Nissan et Renault - et est mis à jour pour le rendre plus net et plus sportif.

Nissan présente des roues de 20 pouces, soit un pouce de plus que les roues de 19 pouces de la génération précédente, même sil reste à voir quel impact cela aura sur la conduite et le bruit de lhabitacle.

Il est toujours reconnaissable en tant que Qashqai, mais il y a des pincements et des plis partout à lextérieur et une refonte considérable de lintérieur. Le nouveau modèle est un peu plus long, offrant plus despace aux passagers, tandis que la capacité du coffre passe à 504 litres également, pour plus de commodité.

Selon Nissan, lobjectif de lintérieur était daméliorer la qualité de lhabitacle, avec de nouveaux commutateurs et des finitions pour compléter le nouveau design et la nouvelle disposition.

Passant à la technologie, qui voit un grand écran central de 9 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay - ce dernier est également disponible sans fil sur les appareils pris en charge. Il y a un écran numérique du conducteur de 12,3 pouces et loption pour un affichage tête haute de 10,8 pouces pour projeter des informations dans votre ligne oculaire lorsque vous conduisez.

La voiture est prise en charge par lapplication Nissan Connect, vous offrant des fonctions telles que le déverrouillage à distance, tandis que lAssistant Google et Alexa sont pris en charge, vous permettant de dire à votre Amazon Echo denvoyer des itinéraires à votre voiture, par exemple.

Passant aux transmissions et Nissan nest pas tout à fait passé à lélectrique - cest réservé à la Nissan Ariya - mais il propose des options hybrides douces et e-Power pour la première fois en Europe.

Loption hybride douce vise à améliorer lefficacité du moteur essence 1,3 litre en récupérant lénergie au freinage pour charger une petite batterie. Cela fait ensuite fonctionner un système électrique secondaire qui lui permettra de gérer certains systèmes lorsque le moteur ne tourne pas, permettant un ralenti à larrêt du moteur pendant plus longtemps et réduisant la quantité globale dénergie perdue.

Il y aura des options manuelles 138HP ou 156HP, le plus gros moteur obtenant également des choix de transmission automatique et intégrale.

Plus intéressant, cependant, est le système e-Power. Cela utilise une configuration similaire à une voiture électrique, avec des moteurs électriques alimentant les roues, avec une batterie pour le stockage dénergie. Cependant, il existe également un moteur à essence de 1,5 litre, qui fournit de lénergie électrique à la batterie, plutôt que dentraîner les roues.

Ce système hybride est conçu pour offrir la commodité dune conduite facile à longue distance, car vous le remplissez dessence comme vous le feriez pour une voiture à combustion, mais le moteur peut alors fonctionner de manière optimale car son travail consiste à recharger la batterie. Lavantage est quil roule avec la douceur et la réactivité dune voiture électrique.

Il ny a aucun moyen de brancher ce modèle, cest donc une sorte de maison à mi-chemin entre les deux écoles de pensée - un tremplin pour ceux qui ne sont peut-être pas encore convaincus par les voitures électriques. Il ne sera disponible quen version deux roues motrices.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Prix et disponibilité à confirmer, mais nous nous attendons à ce que le nouveau Qashqai continue sa tendance à être populaire auprès des familles.

Écrit par Chris Hall.