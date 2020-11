Nissan taquine le Qashqai 2021 avec le système hybride e-Power

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Nissan Qashqai est lun des SUV les plus populaires sur la route, le choix de nombreuses familles de banlieue - et il a été un énorme succès en Europe et au Royaume-Uni. Il y a une nouvelle version du Qashqai prévue pour 2021 et Nissan a commencé le long tease.

Lintroduction la plus intéressante de la nouvelle voiture sera peut - être l e-Power , un système hybride intéressant plus proche dun véhicule électrique que dune voiture traditionnelle à moteur. Oui, il y a une nouvelle plate-forme pour le Qashqai, il sera plus rigide, plus léger et aura une meilleure direction et suspension, mais cest la transmission qui va faire tourner les têtes.

Il ny a pas de plans pour le diesel, avec une option essence hybride douce de 1,3 litre 12V pour ceux qui choisissent de sen tenir à la combustion conventionnelle, mais nous pensons que la version e-Power suscitera plus dintérêt.

e-Power reprend la plupart des fondements dune voiture électrique, utilisant des moteurs électriques pour entraîner les roues et disposant dune batterie pour le stockage dénergie, mais est également connecté à un moteur à essence. Le moteur à essence nalimente pas les roues, il sagit plutôt dun générateur utilisé pour alimenter la batterie afin dentraîner le reste du système, et peut également fournir de lénergie directement au moteur en cas de besoin.

Vous ne pouvez pas brancher cette voiture e-Power, vous la faites le plein comme vous le feriez avec un moteur à combustion interne conventionnel, mais vous avez les avantages dun système dentraînement électrique - comme la réactivité de lentraînement de ces moteurs électriques. Nissan dit que lutilisation de cette configuration peut signifier que le moteur est optimisé pour lefficacité, réduisant les émissions - tout en offrant une autonomie aux conducteurs à kilométrage élevé.

Cest en quelque sorte une maison à mi-chemin entre les véhicules électriques complets et les anciennes voitures à moteur à combustion et vous pouvez voir comment ce tremplin permettra à Nissan de passer aux composants électriques au cours des prochaines années.

Il y aura plus de technologie dans le Qashqai, avec Nissan parlant des développements de ProPilot - son système dassistance à la conduite - mais nous nous attendons à ce que la préparation du lancement de cette nouvelle voiture soit un aliment goutte à goutte au cours des prochains mois.

Écrit par Chris Hall.