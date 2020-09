Nissan Leaf personnalisée présente un concept de reprise après sinistre pour les véhicules électriques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nissan a présenté un véhicule de secours en cas de catastrophe basé sur la Nissan Leaf .

Appelé le Re-Leaf - geddit? - il est conçu pour montrer les avantages quun véhicule électrique peut apporter en cas de catastrophe, à savoir quil repose sur une grosse batterie utilisable sur place.

Les pannes de courant sont un problème courant dans les situations de catastrophe et le rétablissement de lélectricité peut prendre 24 à 48 heures, cest là que le Re-Leaf entre en jeu.

Avec une batterie de 64 kWh, lidée est quelle peut être conduite là où vous avez besoin dalimentation et grâce à des prises externes, vous pouvez ensuite alimenter tous les outils et équipements dont vous pourriez avoir besoin, des marteaux-piqueurs aux projecteurs en passant par les équipements médicaux durgence, sans avoir besoin de allumez un énorme générateur diesel sale, ce qui est la norme.

La Nissan Leaf ici est basée sur la Leaf e + Tekna, mais a été modifiée avec des pneus tout-terrain, une voie plus large et soulevée pour donner une plus grande garde au sol. Il y a aussi une protection sous le corps, donc cest un peu plus robuste et adapté aux routes accidentées.

Dans ce concept, il existe également une configuration de centre de commande mobile à larrière de la voiture, mais vous pouvez voir les applications pratiques des véhicules électriques déployés dans ce genre de situation, car vous apportez lalimentation là où vous en avez besoin - et la Leaf prend en charge la charge bidirectionnelle, ce qui signifie quelle peut non seulement tirer de lélectricité du réseau pour charger la batterie, mais aussi libérer la charge de la batterie pour alimenter dautres choses.

Nissan affirme quune feuille de 62 kWh entièrement chargée alimenterait un ménage britannique moyen pendant environ 6 jours avec une seule charge.

Alors que ce concept ne fait que montrer ce qui pourrait être fait, la Leaf a déjà été utilisée pour le soutien en cas de catastrophe au Japon, par exemple, pour soutenir les communautés à la suite du typhon Faxai 2019, où les Leafs ont été envoyés pour utiliser leurs batteries pour alimenter réfrigérateurs, congélateurs, éclairage et pour recharger les téléphones.

Écrit par Chris Hall.