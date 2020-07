Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quand allez-vous lancer un Qashqai électrique? Cela doit être la question la plus fréquemment posée à Nissan . Ayant eu la Nissan Leaf sur la route depuis 2010 - lune des voitures électriques les plus vendues - il a toujours été étrange que Nissan nait pas déménagé pour occuper cet espace multisegment alors quil possède également lun des multisegments les plus vendus.

Cela est sur le point de changer avec le lancement de la Nissan Ariya. Le concept - annoncé pour la première fois au Tokyo Motor Show - se situait entre Qashqai et X-Trail, un SUV avec un intérieur de haute technologie comprenant une paire décrans de 12 pouces pour fournir au conducteur de nombreuses informations.

Le lancement de Nissan Ariya aura lieu le 15 juillet 2020, à 14h00 JST. Voici une ventilation des temps dans le monde:

Los Angeles - 22h00 PDT 14 juillet

New York - 01h00 HAE 15 juillet

Londres - 06h00 BST 15 juillet

Berlin - 07h00 CEST 15 juillet

Mumbai - 10h30 IST 15 juillet

Sydney 15h00 AEST 15 juillet

Vous pouvez regarder lévénement via la vidéo intégrée ci-dessus.

Nissan na pas encore confirmé la capacité de la batterie de lAriya, mais a confirmé quil sagit dune nouvelle plate-forme pour la société et que la batterie sera emballée dans le plancher, ce qui est courant pour les grandes voitures électriques - le groupe VW fait exactement la même chose. , par exemple.

Tout ce que nous savons, cest que lAriya prendra en charge la charge CC via Chademo.

Jusquà présent, rien na été dit sur le type de performances que nous verrons de lAriya, mais nous Nissan a démontré son système de transmission intégrale e-4ORCE sur le concept Ariya. Nous nous attendions à voir ce système de conduite amélioré sur la version finale.

Le concept Ariya avait également une configuration à deux moteurs - quelque chose dont vous avez besoin pour le système e-4ORCE - mais cela suggère également quil sagira dune voiture électrique assez puissante. Bien sûr, cela dépend beaucoup de la taille, et rien nempêche Nissan dutiliser une paire de moteurs plus petits pour conduire toutes les roues, sans pousser la puissance jusquau plus haut niveau.

Nous nous attendons également à ce que le système ProPilot de Nissan fasse un pas en avant dans lAriya, offrant des fonctionnalités de conduite plus autonomes.