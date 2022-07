Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Mini a dévoilé son dernier concept, la Mini Concept Aceman. Il ne s'agit pas d'un simple concept, l'Aceman sera produit et, selon son concepteur - Oliver Heilmer - il est assez proche du modèle que nous attendons sur les routes en 2024.

Le Concept Mini Aceman se place au milieu de la famille Mini, conçu pour se situer au-dessus de la Hatch et en dessous de la Countryman en termes de taille. Nous avons demandé à M. Heilmer s'il y avait un rapport avec le Paceman, qui se situait également à cette position intermédiaire avec un design de crossover et pratiquement le même nom, mais il a affirmé que c'était totalement différent.

L'Acemen est un nouveau design pour Mini et il illustre la future direction que prendra Mini. Comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup de références à l'héritage de Mini, avec l'utilisation du vert britannique classique pour le toit et certains éléments intérieurs qui reflètent les jours de gloire de la course automobile britannique,

Le design va plus loin, avec des plis sur l'extérieur conçus pour imiter les soudures de la Mini classique, une utilisation généreuse des motifs du drapeau de l'Union Jack, pour évoquer les souvenirs des Swinging Sixties - et c'est vraiment là que Mini se dirige : une révolution pour la marque, pour aller de l'avant vers un avenir plus vert.

L'Aceman est conçue comme un modèle entièrement électrique, Mini ayant pour objectif de passer à l'électricité d'ici 2030, mais aussi de réduire l'impact global du véhicule en abandonnant des éléments comme le cuir et le chrome au profit de matériaux recyclés et durables.

L'intérieur met en évidence les avantages d'un groupe motopropulseur électrique, avec un habitacle spacieux. Il a été minimisé, réduisant l'interface intérieure à un cadran central et à une rangée d'interrupteurs à bascule.

Une fois de plus, bien que cela se retrouve dans les Mini actuelles, c'est aussi un reflet de la Mini originale des années 1960, et ici les interrupteurs à bascule contrôlent le frein de stationnement, la sélection des vitesses, le mode expérience et le volume.

Il y a un nouvel écran central OLED, piloté par Android, mais qui, selon Mini, est basé sur le système actuel (qui est à son tour basé sur le système de BMW). Dans le concept, il n'y a aucun signe réel de la fonctionnalité pratique au jour le jour qu'il pourrait présenter, se concentrant plutôt sur les modes d'expérience. Il s'agit d'un concept, après tout.

Pour dépasser les limites de l'affichage, Mini utilise également la technologie de projection dans ce concept pour diffuser des graphiques et des informations sur le tableau de bord. Cela permet, par exemple, d'afficher une carte étendue sur le tableau de bord de la voiture, ce qui est très joli, mais qui, en réalité, n'est probablement pas très pratique lorsque vous conduisez.

La personnalisation numérique joue un grand rôle grâce à ces systèmes, qui s'associent au système audio de la voiture - nous entendons par là le système audio extérieur plutôt que l'intérieur - et se reflètent également dans les graphismes extérieurs de la voiture.

Certains de ces éléments restent à l'état de concept et sont un peu amusants - comme les graphiques numériques qui traversent l'avant de la voiture et les phares, mais Mini affirme qu'en théorie, il est possible d'avoir des motifs de feux arrière personnalisables. Mini propose déjà le motif de l'Union Jack sur sa voiture actuelle - et la suggestion ici est que vous pourriez l'activer si vous le souhaitez ou le désactiver.

Étant donné que BMW vient d'ouvrir une gamme d'options d'abonnement telles que les sièges chauffants, nous ne serions pas surpris de voir les feux arrière Union Jack comme une option d'abonnement sur une future voiture Mini.

De l'intérieur tricoté à la galerie de toit sportive Union Jack, il y a beaucoup à absorber visuellement sur le Mini Concept Aceman. Le modèle de production sera plus étroit, les roues seront un peu plus petites, mais une grande partie de ce que vous voyez est susceptible de se retrouver dans la voiture qui sortira de la chaîne de montage en 2024.

Conçue comme un crossover urbain haut de gamme, rien n'a été dit sur la gamme ou les performances de la Mini Aceman, ni sur son prix - mais nous nous attendons à en entendre beaucoup plus en 2023.

Écrit par Chris Hall.