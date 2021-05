Comment le plan de recharge tout-en-un de BMW / Mini vise à réduire lanxiété dautonomie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouveau plan de charge tout-en-un de BMW / Mini a été lancé au Royaume-Uni dans le but de réduire lanxiété dautonomie et de simplifier considérablement la charge. Si vous avez conduit une voiture électrique, vous savez ce que cela fait de voir votre charge diminuer devant vos yeux.

La recharge - en particulier pendant les longs trajets - reste le principal inconvénient de lachat dune voiture électrique en plus du coût initial plus élevé.

Lidée simple de BMW Charging ou Mini Charging , comme on les appelle, est que vous payez un fournisseur, mais vous avez accès à plus de 11000 points de charge à travers le Royaume-Uni (et 173000 points de charge à travers lEurope) via une seule carte RFID plutôt que le scénario irritant dêtre inscrit à plusieurs fournisseurs et davoir des cartes et des applications pour chacun.

Le réseau actuel de charge et de mini-charge BMW comprend BP Pulse (y compris ChargeYourCar), ESB, Osprey, Source London et Chargepoint Network UK (y compris Instavolt) et dautres. Certaines bornes de recharge haute puissance via Ionity font également partie du réseau de recharge BMW.

Vous pouvez voir où se trouvent les points les plus proches grâce à la navigation embarquée, ainsi que votre historique de charge et les frais affichés dans votre application BMW / Mini ou sur le site Web. Les coûts sont facturés mensuellement.

Vous pouvez soit payer à lutilisation (ne payez que pour ce que vous utilisez) ou, pour les utilisateurs réguliers, souscrire à un abonnement. Le forfait BP Pulse (7,85 £ par mois) offre aux clients des prix préférentiels par / kWh lors de la charge à plus de 5500 points de charge dimpulsion bp. Les utilisateurs utilisant jusquà 43 kW CA ou 50 kW CC économisent 0,13 £ par kWh par rapport au prix à lutilisation, et ceux utilisant une charge CC de 150 kW économisent 0,15 £ par kWh.

Le programme permet également à BMW / Mini doffrir des forfaits gratuits aux nouveaux clients électriques et hybrides rechargeables - les propriétaires de la nouvelle Mini Electric bénéficient dun accès gratuit au réseau BP Pulse pendant un an.

Pour les conducteurs qui utilisent le réseau de charge Ionity, le forfait `` Ionity Plus (11,30 £ par mois) vous permet déconomiser 0,43 £ par kWh en utilisant jusquà 350 kW de charge CC. Ionity est une coentreprise fondée par BMW, Daimler, Ford et Volkswagen. Il existe environ 340 de ces bornes de recharge à travers lEurope, mais seulement 13 au Royaume-Uni. Les clients BMW iX3 ou BMW iX peuvent bénéficier de ce forfait pendant 12 mois gratuitement.

Le nouveau plan - du moins du côté de la Mini - a été révélé lors dun récent événement de lancement auquel nous avons assisté pour les nouvelles Mini et Mini électrique rafraîchies dans lusine emblématique de la voiture à Cowley, Oxford. La nouvelle version emblématique de la Mini a maintenant incroyablement 20 ans (oui, vraiment) et la dernière actualisation du design apporte également de nombreuses mises à jour technologiques aux voitures standard.

Vous pouvez voir comment le design de la Mini a évolué dans limage ci-dessous, les voitures plus récentes ayant une position différente et beaucoup moins de chrome que les modèles initiaux.

Plus de 5 millions de minis sont sortis de la chaîne de production au Royaume-Uni. Environ 1 000 sont produites chaque jour, soit une toutes les 67 secondes!

Un écran tactile de 8,8 pouces est désormais de série tandis que laffichage numérique derrière le volant de la Mini Electric est désormais disponible sur tous les modèles en option.

Il y a maintenant une calandre plus grande avec un contour hexagonal noir et un contour de phare noir tandis que les feux de position inférieurs ont été remplacés par des entrées dair pour un meilleur aérodynamisme. Il y a aussi de nouveaux clignotants latéraux à LED et un feu antibrouillard arrière.

La Mini Electric de 135 kW (184 ch) peut retracer ses origines aux essais du «Mini E» en 2009 et cette nouvelle version améliorée du modèle de lancement Mini Electric de lannée dernière est livrée avec quelques nouvelles options ainsi quun design rafraîchi.

Il est disponible en niveaux de finition 1, 2 ou 3 ainsi quune édition Collection comprenant des jantes en alliage de 17 pouces de la collection électrique et dautres options comme la peinture métallisée Island Blue. Nous publierons bientôt un examen du nouveau modèle.

Encore une fois, une autonomie de 145 milles est citée, mais comme nous lavons constaté lors de la conduite de loriginal, il est peu probable que vous obteniez autant de kilométrage. Cependant, le temps de charge est décent avec un chargeur rapide de 50 kW pour que vous puissiez faire le plein en une heure. Cest environ trois heures sur une unité domestique de 7 kW ou 12 heures sur une prise domestique standard.

Dans une autre mise à jour technique, Mini dit quil lance également un boîtier optionnel compatible Bluetooth qui vous permettra de partager votre voiture avec plusieurs utilisateurs.

Chaque utilisateur peut réserver un emplacement avec lapplication, puis il peut ouvrir votre voiture avec son téléphone (en utilisant Bluetooth) au moment opportun (vous navez pas plusieurs clés). Vous pouvez partager avec jusquà 10 autres personnes, donc cela semble parfait pour les grandes familles ou les petites entreprises. Évidemment, vous devrez vous assurer quils vous le rendront à temps ...

BMW a précédemment déclaré que toutes les Minis seraient électriques dici 2030, la première gamme de modèles BMW à passer complètement à lénergie électrique et a également lancé un concept de modèle John Cooper Works haut de gamme électrique à la fin de lannée dernière.

