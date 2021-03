Mini sera entièrement électrique à partir de 2030

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De plus en plus de marques automobiles commencent à sengager sur des délais dans lesquels elles commenceront à éliminer progressivement les moteurs à combustibles fossiles de leurs chaînes dassemblage, et le dernier sous le microscope est Mini.

Un rapport de lAllemagne Der Spiegel affirme que BMW, propriétaire de Mini, veut quelle soit entièrement électrique dici 2030, la dernière voiture consommant des combustibles fossiles sortant de son usine en 2025.

Cela en ferait le premier groupe de badges de BMW à abandonner complètement les moteurs à essence, et un changement assez important pour une gamme qui na quun seul EV pur pour le moment - la Mini Cooper SE (ou Mini Electric).

Selon les sources de Der Spiegel, tout cela devrait être annoncé lors dun appel aux résultats de BMW cette semaine, y compris le détail selon lequel lespoir est que la moitié des ventes de Mini soient entièrement électriques dici 2027.

Tout cela sera plus facile à réaliser avec des voitures plus réelles à vendre, et une version entièrement électrique du Countryman devrait donc également commencer la production en 2023, selon le rapport.

Étant donné que Mini a traditionnellement été une marque destinée aux trajets urbains plus courts (le type qui névoque pas lanxiété de lautonomie) et na que quelques modèles à vendre, il sagit dun pilote potentiellement judicieux pour BMW à tester pour tester les eaux lors de la conversion dun bradge à lélectrification complète. Il sera intéressant dobserver si cela donne le ton à ses autres marques.

Écrit par Max Freeman-Mills.