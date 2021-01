Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grâce à la dernière génération de Minis , nous avons apprécié la conduite, les spécifications et le look de ces petites voitures amusantes, mais il y avait une chose qui a vraiment râpé - et cétait la technologie intérieure, en particulier les écrans.

Lorsque la Mini renaît sous lapparence de BMW, elle reprend certains éléments de conception de lancienne Mini «appropriée». Cela conduit à la disposition intéressante des cadrans sur le tableau de bord, à une conception de grand cadran central et à divers dispositifs de commande compacts, conçus pour transmettre des informations essentielles.

Au fur et à mesure que les choses ont évolué et que les affichages sont devenus plus importants pour les conducteurs, ceux-ci ont été intégrés à certaines des bizarreries de conception intérieure de la Mini. La dernière mise à jour ne résout pas totalement ce problème, mais elle contribue dans une certaine mesure à la modernisation.

Le grand changement pour le conducteur est que laffichage numérique qui a fait ses débuts sur la Mini Electric est maintenant standard sur toute la gamme. Il mesure 5 pouces de diamètre et ne contient que des informations essentielles, mais cest génial quil sagisse maintenant dun kit standard.

Il en va de même pour lécran tactile couleur de 8,8 pouces au centre de la voiture. Cela signifie que tout le monde obtient le plus grand écran, ce qui est un progrès, bien quil soit encore légèrement limité par la conception physique au centre de la voiture.

Il y a aussi une interface complètement nouvelle et ce nest pas une mauvaise chose. Lancien système montrait son âge et nous le trouvions souvent un peu illogique et difficile dobtenir les informations que nous voulions réellement. Nous navons pas utilisé la nouvelle interface, mais Mini dit quelle passe à de nouveaux graphiques modernes.

Il existe également des widgets en direct auxquels vous pouvez accéder en faisant glisser votre doigt du bas de lécran vers le haut et qui occuperont le centre de lécran pour vous aider à obtenir les informations souhaitées.

Outre la technologie, il existe de nouvelles options de volant, un éclairage ambiant élargi et une série de changements sur lextérieur de la voiture. Il y a de nouvelles roues, les feux arrière Union Flag sont maintenant de série et des modifications ont été apportées aux détails pour moderniser légèrement le look. Nous aimons les options extérieures Piano Black qui donnent à la voiture un aspect un peu plus sportif.

Mais nous devons également donner un dernier mot au toit à plusieurs tons. Mini a toujours offert une large gamme doptions de personnalisation, mais le toit à plusieurs tons est vraiment unique, ressemblant au genre de chose que vous obtenez dans un atelier de peinture personnalisé.

Le toit à plusieurs tons voit trois tons de couleur sappliquer au toit dans un processus humide sur humide. Il en résulte non seulement une gradation de couleur, mais une finition complètement unique, car chacun aura de légers écarts.

Pour ceux qui veulent quelque chose de totalement unique, il y a la Mini Electric Collection. Limité à 300 modèles au Royaume-Uni, il est basé sur la garniture supérieure de niveau 3, mais est ensuite livré avec le toit multitone, un choix de couleurs de peinture exclusives, des roues de 17 pouces et des graphismes extérieurs exclusifs.

Écrit par Chris Hall.