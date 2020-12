Mini lance un concept John Cooper Works Electric pour exciter les fans de VE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mini a lancé la Cooper SE - la Mini Electric - en 2019, amorçant ainsi le passage à lélectrification. La question de laugmentation des performances était toujours suspendue en arrière-plan, Mini ayant mis des trappes plus chaudes sur la route dans le passé.

Pour répondre à cette demande, Mini a partagé les détails dun concept John Cooper Works, faisant entrer la Mini sportive dans lère électrique également. On na pas beaucoup dit à ce sujet - il ny a pas de chiffres de performance - mais cela montre un design légèrement plus stylé.

La plus grande chose que vous remarquerez est laile sur le bord de fuite, tandis que les passages de roue semblent également avoir plus de détails pour un look plus agressif. La voiture est camouflée, mais il est assez clair à quoi elle ressemble et comment elle se rapporte aux modèles JCW et Mini Electric actuels.

Ce sera dans la performance où nimporte quel John Cooper Works EV serait jugé: la Mini Electric actuelle saligne étroitement avec la Cooper S en termes de performances et de sensation de conduite, bien que la gamme soit le plus gros inconvénient. Il na pas une énorme batterie, mais pour une petite voiture, cela na peut-être pas dimportance.

Lun des avantages inhérents aux groupes motopropulseurs électriques est la performance. Le couple instantané et la vitesse hors ligne ont un attrait instantané, mais la conduite intense dun VE décharge rapidement la batterie. Pourtant, Mini a réussi à garder ce sentiment de gokart sur la Cooper SE, nous pensons donc que la JCW électrique sera également un plaisir à conduire.

Ce qui va manquer, cependant, cest loption pour une boîte manuelle, mais nous pensons que la vitesse de 0 à 62 mph du JCW de 6,1 secondes sera assez facile à atteindre - et rien nempêchera Mini de le rendre plus rapide pour essayer de ramener à la maison. message que lélectricité est lavenir. Le Mini actuel ne propose également quune charge de 50 kW, et avec laugmentation des chargeurs disponibles, cest également un domaine facile pour augmenter la vitesse.

Nous nous attendions à voir le prix grimper en fonction de la façon dont le JCW se situe au-dessus de la trappe normale - mais ce que nous voulons vraiment garder un œil sur les composants internes. Bien que la Mini soit une voiture confortable, nous pensons que lintérieur a besoin dun ascenseur et que le système dinfodivertissement a besoin dune refonte pour mieux utiliser lespace proposé.

Nous ne savons pas exactement quand nous verrons le lancement dun nouveau modèle Mini électrique, mais montrer ce concept suggère que cela pourrait être assez tôt en 2021.

Écrit par Chris Hall.