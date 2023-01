Mercedes a profité du CES 2023 pour annoncer qu'elle allait lancer très prochainement un nouveau réseau de centres de recharge rapide à haute puissance dans le monde entier.

Le déploiement commencera apparemment en Amérique du Nord, ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais suivra bientôt en Europe et en Chine, selon son annonce.

Les stations de recharge seront clairement identifiées comme Mercedes-Benz mais seront ouvertes à toutes les marques de voitures électriques, ce qui est certainement le bon point de départ du point de vue des conducteurs.

Les conducteurs de Mercedes, cependant, pourront bénéficier d'un traitement spécial, notamment la possibilité de réserver leur place à l'avance.

Les chargeurs offriront jusqu'à 350 kW de puissance chacun, et chaque concentrateur comptera entre quatre et douze emplacements, bien que Mercedes précise que nombre d'entre eux seront conçus pour une expansion potentielle jusqu'à 30 chargeurs à terme.

Le réseau sera apparemment construit d'ici la fin de l'année 2027 en Amérique du Nord, comprenant environ 400 hubs et un total d'environ 2 500 chargeurs individuels. Ce sont de bons chiffres, même s'ils ne s'approchent pas des quelque 1 400 hubs Tesla disséminés aux États-Unis.

Ce réseau compte plus de 7 000 chargeurs individuels et reste donc la force dominante lorsque vous conduisez. Néanmoins, avec des points de charge ouverts qui ne sont pas liés à une marque donnée et qui sont de plus en plus disponibles et acceptés, la direction à prendre pour la recharge des voitures électriques est très bonne.