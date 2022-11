Mercedes-Benz vient de payer pour le mode performance de votre véhicule électrique.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz propose désormais un abonnement qui permet de débloquer la pleine puissance de certains VE. Les EQE et EQS, deux exemples, bénéficient d'un abonnement annuel de 1 200 dollars.

L'abonnement, qui coûte 1 200 dollars hors taxes, donnera un coup de pouce à l'accélération et comprendra un "ajustement de la courbe caractéristique du moteur, du couple et de la puissance maximale". Le constructeur allemand précise également que les modifications apportées aux moteurs sont indépendantes du mode Dynamic Select choisi par le conducteur.

Pour l'instant, les améliorations de performance sont indiquées pour les modèles Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC et Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC. L'augmentation des performances à laquelle les acheteurs peuvent s'attendre dépend du véhicule qu'ils possèdent, mais Mercedes-Benz affirme que les conducteurs peuvent s'attendre à une réduction de 0,8 à 1 seconde entière de leur accélération de 0 à 60 mph.

Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur automobile opte pour la formule de l'abonnement. BMW a dit qu'elle allait commencer à faire payer les gens pour allumer leurs sièges chauffants. Cela s'est passé comme on pouvait s'y attendre, et jusqu'à présent, les choses ne vont pas beaucoup mieux chez Mercedes-Benz non plus.

Pour l'instant, il n'est pas clair si cet abonnement sera déployé à l'échelle internationale, mais il est déjà répertorié comme "à venir" dans la boutique Mercedes-Benz aux États-Unis. Nous avons contacté la société pour obtenir une confirmation. Il reste également à voir si cette offre sera étendue à d'autres véhicules électriques Mercedes-Benz à l'avenir.

Écrit par Oliver Haslam.