Mercedes-Benz dévoile le SUV EQE et il est dans une classe à part.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes-Benz a dévoilé le SUV EQE et l'AMG EQE-SUV à Paris avant le Mondial de l'Automobile de Paris, après les deux berlines EQS et EQE et le SUV EQS.

Le Mercedes-Benz EQE SUV fonctionne sur une plateforme entièrement électrique et les modèles européens sont censés offrir une autonomie comprise entre 460 et 590 kilomètres, selon le modèle et la configuration. Pour ce qui est de la puissance, elle se situe entre 215 kW et 300 kW, toujours selon le modèle.

Évoluant à partir du design de la berline EQE, le SUV EQE est plus compact, tout en prétendant offrir l'un des représentants les plus spacieux de sa catégorie. Il offre un empattement de 3030 mm, soit 90 mm de moins que la berline EQE, tandis que sa longueur est de 4863 mm, sa largeur de 1940 mm et sa hauteur de 1686 mm.

Le véhicule est équipé d'une série d'équipements de série, dont l'Attention Assist et l'Active Lane Keeping Assist, mais il existe également des options, notamment le MBUX Hyperscreen.

L'Hyperscreen MBUX est composé de trois écrans fusionnés les uns aux autres, couvrant un écran total de plus de 1410 mm. Le passager a la possibilité de choisir un écran OLED de 12,3 pouces avec sa propre interface utilisateur, tandis que les caméras de la voiture reconnaîtront si le conducteur regarde cet écran et le réduiront automatiquement pour des raisons de sécurité.

Il existe également un certain nombre de programmes de conduite sur le SUV EQE, notamment Eco, Comfort, Sport et Individual, mais les modèles SUV EQE avec 4Matic disposent également d'un programme Offroad. Le SUV EQE peut être surélevé jusqu'à 30 mm pour augmenter la garde au sol et il y a l'option de direction de l'essieu arrière avec un angle de direction maximum de 10 degrés.

Comme on peut s'y attendre, il y a aussi beaucoup d'autres technologies à bord, notamment le partenariat avec Apple qui permet d'introduire Apple Music et Spatial Audio dans les voitures pour la première fois - annoncé en même temps que le dévoilement de ce modèle - et la navigation avec intelligence électrique. Ce dernier planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les stations de recharge, et calcule également les coûts de recharge estimés par station de recharge.

Les prix et la disponibilité des Mercedes-Benz EQE SUV et AMG EQE SUV n'ont pas encore été révélés. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient bon marché, mais attendez-vous à ce que vous en vouliez un.

