PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes a dévoilé le superbe SUV EQE et le SUV AMG EQE à Paris, avant le Mondial de l'Automobile de Paris, mais parallèlement à la première mondiale de ces SUV électriques haut de gamme, la société allemande a également annoncé des partenariats avec Apple Music et Universal Music Group.

Ces partenariats visent à "offrir l'expérience ultime en voiture avec Dolby Atmos", l'idée étant de reconnaître non seulement la façon dont la musique est créée, mais aussi la façon dont elle est lue - la voiture étant naturellement l'un des moyens de lecture.

Dans le cadre de la collaboration avec Universal Music Group, l'énorme label musical offrira à ses musiciens et artistes la possibilité de baser l'approbation d'une chanson sur la façon dont le mixage final sonne dans une Mercedes Benz et introduira un label "Approuvé dans une Mercedes-Benz", considéré comme le "Gold Standard of Sound".

Parallèlement, le partenariat avec Apple Music fait des voitures Mercedes-Benz les premiers appareils non-Apple à offrir le Spatial Audio avec Dolby Atmos d'Apple Music en natif dans un véhicule. Jusqu'à présent, le Spatial Audio avec Dolby Atmos d'Apple ne pouvait être expérimenté qu'au sein de l'écosystème de la société, par le biais des AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro (2e génération) et AirPods Max.

Ceux qui possèdent une Mercedes-Benz compatible - qui comprend la Maybach, la Classe S, l'EQE, l'EQE SUV, l'EQS et l'EQS SUV - ainsi que les systèmes audio 4D et 3D haut de gamme Burnmester en option et un abonnement à Apple Music, pourront découvrir les morceaux avec Spatial Audio comme ils ont été conçus. L'idée est que les morceaux "Approuvés dans une Mercedes-Benz" sonneront comme l'artiste l'a prévu.

Le système sonore 4D Mercedes Burnmester High-End comprend 31 haut-parleurs, dont six spielers 3D qui émettent le son depuis le haut, quatre haut-parleurs near-ear dans les sièges avant et un subwoofer de 18,5 litres. Il y a également huit transducteurs de son, soit deux par siège, deux amplificateurs et une puissance de 1750 watts.

Comme nous l'avons mentionné, Apple Spatial Audio sera disponible sur toutes les voitures Mercedes-Benz mentionnées ci-dessus équipées d'un système audio Burnmester Premium, qu'il soit 3D ou 4D, fabriquées après 2021.

Tous les nouveaux modèles commandés à partir du 17 octobre 2022 incluront Apple Music avec Spatial Audio dès l'usine, tandis que les modèles déjà en circulation bénéficieront d'une mise à jour par voie hertzienne. La date de cette mise à jour n'a pas encore été confirmée, mais nous vous tiendrons informés.

