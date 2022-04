Mercedes propose désormais un SUV électrique de luxe, le Mercedes EQS SUV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a officiellement lancé le dernier modèle électrique de sa gamme, le SUV EQS.

Il repose sur les mêmes plates-formes que la Mercedes EQS, la berline de luxe phare de la société, mais fait entrer le luxe dans l'ère du SUV, avec une option de sept places.

Le nouveau modèle SUV est proposé avec une transmission arrière ou intégrale, et trois versions différentes sont prévues : EQS 450+, EQS 450 4MATIC et EQS 580 4MATIC. Le badge 4MATIC indique qu'il s'agit d'une transmission intégrale, avec des moteurs avant et arrière.

Ainsi, les modèles EQS 450 ont tous deux une puissance de 265 kW, tandis que le modèle 580 porte cette puissance à 400 kW. L'autonomie est de 536-660 km (333-410 miles) pour le 450+, tandis que les modèles 4MATIC offrent 507-613 km (315-380 miles).

Tous les modèles prennent en charge la recharge de 200 kW, donc si vous pouvez trouver un chargeur rapide, vous serez en mesure de reprendre vos voyages longue distance avec un minimum de retard. La batterie est énorme : 107,8 kWh.

Avec une hauteur de caisse supérieure de plus de 20 cm à celle de la berline EQS, le véhicule est équipé de quatre roues directrices et d'une suspension pneumatique avec amortissement adaptatif en continu. Pour les versions 4MATIC, il existe un mode de conduite Offroad, en plus des modes plus habituels comme Eco, Comfort et Sport.

L'intérieur est conçu à un niveau supérieur, Mercedes souhaitant séduire ceux qui veulent un SUV électrique de luxe, avec un énorme écran MBUX Hyperscreen dans l'habitacle qui remplit le tableau de bord, soutenu par le son Dolby Atmos du système audio Burmester.

Cet écran fait quelque 141 cm de large, fusionnant plusieurs écrans pour donner l'impression qu'il s'agit d'un seul écran géant - mais il en résulte un écran de 12,3 pouces uniquement pour le passager, qui peut regarder du contenu en déplacement. Il détecte si le conducteur tente de regarder par-dessus son écran et atténue le contenu pour que le conducteur puisse se concentrer sur la conduite.

L'affichage tête haute à réalité augmentée, en option, vous offre une zone de visualisation de 77 pouces pour placer les informations dans votre champ de vision, de sorte que le conducteur ne manque pas de technologie non plus.

Si la troisième rangée de sièges est en option, la deuxième rangée offre beaucoup d'espace et est réglable électriquement, tandis que le coffre est suffisamment spacieux pour accueillir quatre sacs de golf.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le SUV Mercedes EQS a même son propre parfum : il ne s'agit plus de l'odeur du diesel, mais du mimosa No.6 MOOD, décrit comme "dominé par les arômes de violette, d'orange, de cassis et de framboise", avant d'être frappé par "les nuances boisées et résineuses du tabac, du cèdre, du bois de santal et du miel". Ça a l'air génial.

Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent alors que Mercedes va de l'avant avec ses projets de voitures électriques. Bien que cette voiture soit destinée au marché haut de gamme, pour rivaliser avec la BMW iX ou l'Audi e-tron, si vous voulez quelque chose d'un peu plus abordable et un peu moins Mercedes, vous pouvez essayer la Smart #1.

Les prix et la disponibilité restent à confirmer.

Écrit par Chris Hall.