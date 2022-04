Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'un des principaux obstacles à l'échange d'une voiture à essence ou diesel contre une voiture entièrement électrique est la distance. Même si le prix du carburant n'a jamais été aussi élevé, on entend souvent parler de ce problème et de celui de l'infrastructure de recharge.

Toutefois, les choses s'améliorent rapidement dans ces deux domaines et Mercedes-Benz a révélé que son concept Vision EQXX a réussi à parcourir plus de 1 000 km (621 miles) avec une seule charge de batterie.

Il a effectué son premier voyage réussi sur route en traversant l'Allemagne, les Alpes suisses et en terminant dans le nord de l'Italie. Elle a affiché une consommation moyenne de 8,7 kWh tous les 100 km, y compris dans des conditions de circulation quotidienne.

La voiture a même roulé jusqu'à 140 km/h sur l'autoroute allemande et à la vitesse maximale autorisée ailleurs.

La technologie EV utilisée dans la Mercedes-Benz Vision EQXX sera déployée dans les prochaines voitures de série, il s'agit donc d'un essai important pour l'avenir des véhicules électriques.

"Nous avons réussi ! Nous avons parcouru plus de 1 000 kilomètres sans problème avec une seule charge de batterie et une consommation de seulement 8,7 kWh/100 km dans des conditions de circulation réelles. Le VISION EQXX est la Mercedes la plus efficace jamais construite", a déclaré Ola Källenius, président de Mercedes-Benz.

"Le programme technologique qui la sous-tend marque une étape importante dans le développement des véhicules électriques. Il étaye notre objectif stratégique de "Lead in Electric".

Écrit par Rik Henderson.