Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a publié une pile de photos intérieures de l'ajout de l'année prochaine à sa gamme de voitures électriques EQS.

Le SUV Mercedes EQS 2023 rejoindra les véhicules électriques soudan et berline existants dans la gamme et arborera une cabine tout aussi luxueuse et remplie de technologie.

Le point culminant est une fois de plus l'hyperécran incurvé MBUX de 56 pouces servant de tableau de bord et de système d'infodivertissement. Il s'étend sur presque la largeur de l'intérieur et comprend un deuxième écran OLED de 12,3 pouces permettant au passager avant de diffuser des vidéos ou de contrôler les systèmes embarqués.

Il peut même être visualisé en transit, avec une technologie basée sur une caméra notant si le conducteur s'est tourné vers l'écran et l'assombrissant si c'est le cas. Cela permet au passager de regarder sans craindre de distraire le conducteur.

L'habitacle est également fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, dont le bois, l'acier inoxydable et le cuir.

Il existe également un système de divertissement arrière, tandis qu'une troisième rangée de sièges est optionnelle, ainsi qu'une deuxième rangée à réglage électrique. Un système audio Dolby Atmos est également intégré.

Mercedes-Benz affirme que l'espace du coffre, quelle que soit la variante choisie, est suffisant pour contenir jusqu'à quatre sacs de golf.

Le SUV EQS sera disponible en versions cinq et sept places, bien que nous n'ayons pas encore de date de disponibilité exacte.

Écrit par Rik Henderson.