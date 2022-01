Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - C'était en juillet 2021 lorsque Mercedes-Benz a annoncé pour la première fois qu'il fabriquait un concept de véhicule électrique - le Vision EQXX - capable de fournir plus de 1000 km ou 620 miles d'autonomie par charge.

Mais nous ne savions jamais que ça allait être aussi sauvage que ça. La Vision EQXX est vraiment un mélange visuel de l'héritage de Mercedes, jeune et vieux, route et sport, sous forme de concept.

Bien que, clairement, il s'agisse d'un prélude de ce qui va arriver : lors du dévoilement du CES 2022 , le directeur du design de Mercedes-Benz, Gorden Wagener, a annoncé qu'une version homologuée pour la route prouverait son efficacité à 1000 km au "printemps 2022".

Alors, comment le Vision EQXX atteint-il des chiffres aussi élevés ? Mercedes a travaillé avec son équipe de Formule 1 pour développer une nouvelle batterie plus petite - mais, notamment, pas une batterie d'une plus grande capacité. La cellule de l'EQXX contient 100 kWh de charge, mais est 50 % plus petite et 30 % plus légère que celle que vous trouverez dans la Mercedes EQS .

Combinez cela avec un coefficient de traînée ultra-faible (0,17) compte tenu de la forme aérodynamique, une transmission redessinée, une approche logicielle de l'efficacité et des panneaux solaires sur le toit de la voiture pour ajouter de l'énergie supplémentaire et vous avez un maître à long terme sur vos mains.

Il y a beaucoup d'autres choses ici pour attirer votre intérêt : des matériaux durables utilisés à l'intérieur - des poignées de porte en soie végétalienne ou des tapis en fibre de bambou, ça vous tente ? - à l'écran monobloc pour gérer le système d'infodivertissement.

Que l'équipe ait donné vie à ce concept - que vous aimiez ou non regarder sa super longue queue - en seulement 18 mois est plutôt remarquable.

