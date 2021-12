Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a promis qu'elle dévoilerait la Vision EQXX, un nouveau prototype qui sera la Mercedes-Benz la plus efficace de tous les temps.

Et pourquoi l'efficacité est-elle importante ? Parce que nous entrons dans une ère post-combustion, tirer le meilleur parti de la puissance de votre batterie devient de plus en plus important.

Le Vision EQXX promet plus de 1000 km d'autonomie.

Mercedes-Benz dévoilera le Vision EQXX comme un moment fort du CES 2022. L'événement en ligne aura lieu le 3 janvier 2022 à 18h00 CET. Voici les heures locales, dans le monde :

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 HNE

Londres - 17h00 GMT

New Delhi - 22:30 IST

Tokyo - 02h00 JST, le 4 janvier

Sydney - 04h00 AEDT, le 4 janvier

Vous pourrez assister au dévoilement de la Vision EQXX alors que Mercedes-Benz organisera un liststream. Il sera disponible via divers canaux, mais nous l'avons intégré ci-dessous pour que vous puissiez le regarder.

Le Vision EQXX est présenté comme la Mercedes-Benz la plus efficace de tous les temps, promettant une autonomie de 1000 km - ou 620 miles - et obtenant 6 miles par kWh de la batterie.

C'est une efficacité supérieure à celle des voitures électriques actuelles, qui peuvent atteindre 5 miles par kWh - et plus l'efficacité est élevée, plus l'autonomie est grande pour une taille de batterie donnée. Naturellement, être plus efficace signifie que vous pouvez réduire la taille et le poids de la batterie - ce qui réduit le coût global - bien que, comme Mercedes se situe dans la catégorie des voitures de luxe, il est peu probable que ce soit la principale préoccupation.

L'objectif de la Vision EQXX est de tracer une route vers l'avenir où les voitures électriques peuvent avoir une autonomie comparable aux grands diesels, dont beaucoup vous donneront 600 miles d'autonomie ou plus lorsque vous conduisez à des vitesses d'autoroute, c'est là que les voitures électriques sont à leur plus faible endurance sage.

La Vision EQXX visera à souligner le leadership de Mercedes-Benz dans les voitures électriques et à démontrer les technologies qui influenceront le déploiement d'autres modèles électriques de la marque.