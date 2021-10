Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a annoncé que Dolby Atmos viendra sur certains modèles de sa gamme, ce qui signifie que vous pourrez obtenir un son encore plus immersif au volant.

Dolby Atmos sera pris en charge par le système audio Mercedes Burmester, un supplément en option sur certains modèles, et dans un premier temps, Atmos sera intégré dans la Maybach et la Classe S, les modèles les plus luxueux de la société.

Les premiers exemplaires équipés de la technologie sonore sont attendus à lété 2022 et après le déploiement sur ces modèles haut de gamme, seront ensuite disponibles sur les voitures Mercedes équipées du dernier système MBUX.

"Nos clients attendent à juste titre le plus haut niveau de plaisir musical dans un véhicule Mercedes-Benz. Par conséquent, Mercedes-Benz est lune des premières marques de voitures de luxe au monde à sappuyer sur la technologie révolutionnaire Dolby Atmos", a déclaré Britta Seeger, membre du conseil dadministration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG responsable des ventes.

Le système audio Burmester des Maybach et de la Classe S est déjà très performant, composé de 31 haut-parleurs, y compris des haut-parleurs capables de gérer la hauteur, pour offrir cette importante expérience immersive Dolby Atmos.

Le système Burmester est évalué à 1750W, dispose également de deux amplificateurs et dun subwoofer de 18,5 litres.

Alors que Dolby Atmos est plus connu en tant que technologie de cinéma maison - permettant le positionnement dobjets audio autour de lauditeur - il y a eu une vague de technologies musicales plus immersives au cours de la dernière année.

Souvent surnommés « audio spatial », les mélanges Dolby Atmos dune large gamme de musique sont devenus disponibles via des services comme Apple Music et Amazon Music aux côtés dautres technologies comme 360 Reality Audio de Sony .

Largement supporté par des écouteurs sur certaines plateformes, Dolby Atmos - ayant envahi notre salon - semble faire voyager sa technologie sonore. Nous nous attendons à ce que dautres constructeurs automobiles suivent dans les années à venir.