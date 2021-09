Mercedes EQE est la berline de direction électrique que nous savions tous arriver

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes a annoncé sa dernière voiture électrique, lEQE. Comme son nom lindique, il sagit dune Classe E électrique, lun des chevaux de bataille de la flotte exécutive Mercedes.

Mercedes ne traîne pas avec ses lancements de voitures électriques. Après avoir commencé avec les SUV - lEQC et l EQA , il a ajouté l EQB plus tôt dans lannée , confirmant maintenant quil sera disponible en dehors de la Chine - avant dannoncer le produit phare, lEQS , la Classe S électrique.

Alors que la nuit suit le jour, le lancement de la Mercedes EQE est tout à fait prévisible, bien que la façon dont Mercedes pourrait nommer la plus petite berline électrique, la Classe C, soit à deviner, étant donné que lEQC existe déjà.

Revenons à lEQE, et Mercedes a donné plus despace intérieur à cette version électrique que vous nen trouverez dans la version à combustion. La cabine passagers voit les occupants assis plus haut, avec plus despace pour les épaules et il est plus long à lintérieur dans lensemble, tandis quun espace de coffre de 430 litres a été conservé.

Il est 90 mm plus court que lEQS, mais adopte un hyperécran MBUX similaire (en option). Cela fait apparaître tous les écrans intérieurs comme un seul grand tableau de bord numérique, derrière un seul morceau de verre incurvé. Il y a en fait trois écrans (conducteur, central, passager), et lHyperscreen est optionnel.

À lextérieur, lEQE est moins carré que la Classe E ordinaire, ressemblant davantage à la CLS, tombant à larrière pour rendre la voiture aussi efficace que possible.

Il y a une batterie de 90 kWh, offrant une charge de 170 kW et promettant jusquà 410 miles dautonomie, bien que cela dépende de la façon dont vous conduisez la voiture. Il y a deux sorties de puissance au lancement, une 250 kW et une 215 kW, bien quune version de performance 500 kW arrive à lavenir.

Les quatre roues motrices et la direction de lessieu arrière sont disponibles pour lEQE, encore une fois avec deux options pour modifier langle de braquage disponible.

La liste des options devrait être exhaustive, avec un son de conduite en option, un système dair filtré HEPA et bien dautres sur la liste.

Nous ne savons pas sil y aura une version break, mais vous verrez la Mercedes EQE prendre les routes en 2022.

