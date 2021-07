Les plans délectrification de Mercedes révèlent la Vision EQXX avec une autonomie de 1 000 km, pour la première fois en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a étoffé ses plans électriques et lun des titres est pris par la Vision EQXX. Lobjectif de cette voiture électrique sera de parcourir plus de 1000 km par charge, avec la capacité de parcourir plus de 6 miles par kWh.

En faisant le calcul, pour couvrir les 620 miles de portée ciblée, vous chercheriez à atteindre plus de 6 miles par kWh et à utiliser une grosse batterie pour y arriver. La Mercedes EQS a déjà une batterie de 108 kWh, mais si Mercedes peut augmenter lefficacité de la voiture, une batterie plus petite (cest-à-dire plus légère et moins chère) pourrait être utilisée.

La division Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain travaille sur le projet, avec une date cible de 2022 pour la première mondiale de la voiture. La chose importante à noter à propos de ce chiffre est que Mercedes veut pouvoir latteindre en roulant "à des vitesses de conduite normales sur autoroute".

Alors que certaines voitures électriques reviendront à plus de 5 miles par kWh lorsquelles conduisent prudemment à basse vitesse, cest plus un défi une fois sur lautoroute - nous nous attendons donc à quelque chose qui sera vraiment efficace sur le plan aérodynamique.

Poursuivant, Mercedes a confirmé que dici 2022, il y aura une voiture électrique dans chaque segment desservi par Mercedes.

En 2025, Mercedes va lancer trois plates-formes exclusivement électriques - MB.EZ pour les voitures moyennes et grandes, AMG.EZ pour les voitures de performance et VAN.EA pour les fourgonnettes et les véhicules utilitaires. Ce qui est excitant ici, ce seront les ambitions dAMG que Mercedes a.

Tout cela ira de pair avec des projets de construction de huit nouvelles giga-usines pour la production de batteries, en plus de lacquisition de YASA, une société basée au Royaume-Uni, spécialisée dans les moteurs à flux axial.

Pour ceux qui envisagent dacheter un modèle Mercedes électrique, lactualité de Plug & Charge pourrait être la partie la plus intéressante de lactualité sur le plan pratique. Ce système fera ses débuts sur le Mercedes EQS en 2021, promettant que vous pouvez « brancher, charger et débrancher sans étapes supplémentaires nécessaires pour lauthentification et le traitement des paiements ».

Cela ressemble beaucoup à lexpérience offerte par Tesla, où tout est géré par la voiture lorsque vous vous connectez à un Supercharger, sans avoir besoin dapplications, de cartes de paiement ou de quoi que ce soit dautre.

Mercedes continue de dire quelle sera entièrement électrique dici 2030 sur les marchés qui le permettront - et nous avons maintenant une meilleure idée de la façon dont MB y arrivera.

Apple CarPlay a expliqué: Prendre iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement de CarPlay dApple, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de