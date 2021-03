Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a taquiné sa prochaine berline de luxe entièrement électrique avant son dévoilement officiel le 15 avril 2021.

Le Mercedes EQS sera le modèle haut de gamme de la marque et sera donc livré avec toute une gamme de magie technologique - notamment lécran OLED MBUX Hyperscreen qui sétend sur tout le tableau de bord.

Auparavant révélé en janvier , lécran et le système de 56 pouces disposent de son propre traitement octa-core, de 24 Go de RAM et utilisent lIA pour piloter lexpérience. Il peut être divisé en plusieurs fenêtres séparées sur sa largeur de 141 cm.

Lécran entier est recouvert de verre Gorilla Glass de Corning et est tactile.

Mercedes-Benz a publié des images de lintérieur de lEQS pour montrer exactement à quoi il ressemble. Il y aura une autre option disponible, avec des écrans de type tablette «flottants» pour ceux qui veulent quelque chose dun peu plus conventionnel (et moins cher, on suppose).

En plus du tableau de bord, le fabricant a révélé quil y aurait un système de son surround Burmester à 15 haut-parleurs à lintérieur de la voiture. Il sera capable dune sortie audio de 710W.

Il y aura également un éclairage ambiant enveloppant et les propriétaires peuvent choisir le type de housse de volant quils préfèrent.

«Avec notre EQS, nous avons créé une toute nouvelle génération future de voitures de luxe», a déclaré Gorden Wagener, directeur de la conception du groupe Daimler.

«Sur la base de notre style de pureté sensuelle, nous créons le désir en combinant une sculpture magnifiquement séduisante avec la proportion la plus progressive. Des caractéristiques clés telles que le design one-bow et un style holistique intégré, hautement réduit et sans couture donne à lEQS son caractère sportif et un look progressif. Cest ce qui le distingue de tout autre véhicule que nous ayons jamais créé - cest ce qui rend notre EQS si extraordinaire. "

Écrit par Rik Henderson.