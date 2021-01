Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz a mis au point un écran long et massif qui sétend sur lensemble de lhabitacle dun véhicule. Il sappelle MBUX Hyperscreen. Le constructeur automobile a dévoilé le MBUX Hyperscreen 56 pouces pour son EQS EV.

Hyperscreen affichera le tableau de bord, linfodivertissement et lécran du passager dans un panneau OLED unique recouvert de verre Gorilla antireflet. Il peut ajuster automatiquement la luminosité via une caméra et un capteur de lumière et il est alimenté par un processeur à huit cœurs associé à 24 Go de RAM.

Il y a même une couche dintelligence artificielle intégrée à lexpérience daffichage.

«Le concept daffichage et de commande sadapte complètement à son utilisateur et propose des suggestions personnalisées pour de nombreuses fonctions dinfodivertissement, de confort et de véhicule», a expliqué Mercedes. "Grâce à la couche dite zéro, lutilisateur na pas à faire défiler les sous-menus ou à donner des commandes vocales. Les applications les plus importantes sont toujours proposées de manière situationnelle et contextuelle".

De la connaissance de vos préférences de massage aux suggestions pour la liste des choses à faire, le MBUX Hyperscreen peut automatiquement proposer des actions, des informations et des tâches courantes pertinentes. Malheureusement, Mercedes na pas été claire sur le moment où son véhicule de luxe, lEQS, sera disponible avec MBUX Hyperscreen au-delà dun objectif général 2021. Mais le teaser du CES 201 nous a certainement enthousiasmés.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez notre tour d horizon .

Écrit par Maggie Tillman.