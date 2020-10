Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz travaillera bientôt avec la plate-forme de maison intelligente de Samsung, ouvrant ainsi ce que vous pouvez faire à lintérieur de lun de ses véhicules.

Selon un communiqué de presse de Samsung , le constructeur automobile allemand appartenant à Daimler AG sest associé à Samsung pour transformer ses dernières voitures de luxe - à commencer par la Classe S en 2021 - en contrôleurs de maison intelligente à part entière. Avec une voiture Mercedes-Benz Classe S prenant en charge Samsung SmartThings, vous pourrez contrôler la plupart de vos appareils domestiques intelligents via lassistant vocal du constructeur automobile, MBUX.

"Hey Mercedes" est sur le point de devenir beaucoup plus intelligent en rejoignant le plus grand écosystème IoT au monde ", a annoncé Samsung. La société a déclaré que vous pourrez éteindre les lumières, verrouiller vos portes, régler le thermostat, régler votre système de sécurité et fermer la porte de garage - le tout à partir de votre voiture de Classe S.

Gardez à lesprit quau CES en janvier, Samsung a révélé pour la première fois quil voulait faire fonctionner lapplication SmartThings avec «la plupart des nouvelles voitures» aux États-Unis. Parallèlement, des constructeurs automobiles comme Subaru et Tesla ont utilisé EveConnect, ce qui nécessite un forfait payant. , pour offrir aux conducteurs des capacités de maison intelligente.

Contrairement à ceux-ci, lapproche de Mercedes-Benz et de Samsung sera une expérience native, et devrait également être un jeu denfant à configurer et à utiliser.

Écrit par Maggie Tillman.