(Pocket-lint) - Quand vous pensez "hybride rechargeable", votre esprit ne se penche probablement pas sur les supercars. Mais McLaren est là pour renverser la tendance avec Artura - sa première supercar PHEV.

Doté dun moteur V6 biturbo et dun moteur électrique de 92 ch, se combinant à un total énorme de 671 ch - ce qui signifie une vitesse de pointe de 205 mph et un temps de 0 à 62 mph de 3 secondes à plat.

Artura marque une nouvelle ère pour McLaren. Non seulement elle dit adieu au V8 typique - comme vous le trouverez dans la 720S - cest aussi la première McLaren à abriter également une batterie (en dehors de son équipe de Formule E de toute façon).

Non pas quil sagisse dune batterie extrêmement volumineuse: à 7,4 kWh, elle offrira jusquà 19 miles dautonomie de batterie uniquement à laquelle vous pouvez vous attendre de nombreux véhicules hybrides rechargeables.

Cependant, nous soupçonnons vraiment que cela marque le point de basculement pour la future McLaren et son virage en cours vers lélectrification. Lautonomie réelle en électricité uniquement ne sera pas étendue, les émissions de ce V6 de 3 litres ne seront pas non plus faibles pour la Toyota Prius.

Non, ce sera le tremplin vers une voiture de sport McLaren entièrement électrique - quelque chose à regarder sur la Porsche Taycan et à hausser les épaules, et quelle chose à voir cela pourrait être.

La McLaren Artura est disponible en pré-commande maintenant, avec des prix commençant à 185000 £. Ce qui, bien que ce ne soit pas une petite somme, est en fait inférieur au prix demandé dorigine dun 720S.

Écrit par Mike Lowe.