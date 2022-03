Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le SUV Mazda CX-60 lance une nouvelle technologie de reconnaissance faciale pour la marque japonaise, permettant d'automatiser les positions assises des conducteurs. Le volant et le siège s'écartent même pour faciliter l'entrée et la sortie de la voiture.

Le système de personnalisation du conducteur, comme on l'appelle, utilise une caméra embarquée pour détecter les yeux du conducteur, puis peut automatiquement "ajuster le siège, le volant, l'affichage tête haute [HUD] et les rétroviseurs extérieurs pour correspondre à la ligne des yeux du conducteur pour une conduite optimale suggérée position », selon Mazda. Intelligent!

Le système va également au-delà des sièges, avec la capacité de reconnaître jusqu'à six conducteurs et d'ajuster un grand nombre de paramètres au-delà des sièges. Mazda dit que "plus de 250 ajustements et paramètres stockés dans la voiture" sont modifiés, ce qui signifie que votre climatisation préférée, les paramètres audio et autres s'ajusteront également automatiquement à vos préférences.

Cependant, le système de personnalisation du conducteur n'est pas standard sur tous les modèles CX-60, vous devrez choisir les niveaux de finition Homura ou Takumi, sinon ce sera un supplément de 1 400 £ dans le cadre du pack confort pour ceux qui achètent l'entrée. Garniture de la ligne exclusive.

Tous les modèles CX-60 sont hybrides rechargeables (PHEV), avec une batterie embarquée de 17,8 kWh capable de fournir jusqu'à 39 miles d'autonomie sans aucune émission. Pour de nombreux navetteurs, ce sera un équilibre acceptable entre ne compter que sur l'électricité et disposer de recharges de carburant plus facilement disponibles pour les longs trajets.

Comme pour tout hybride, la combinaison du moteur électrique et du moteur à combustion - ici 100 kW et 2,5 litres à quatre cylindres - peut améliorer la puissance et la douceur disponibles, pas seulement les émissions.

La technologie ne s'arrête pas au système de personnalisation du conducteur, avec une caméra à 360 degrés étant la première fois que Mazda présente une telle technologie - si vous achetez le pack Convenience (1 000 £) de toute façon - et la possibilité d'afficher une vue de haut en bas de la voiture pour aider à la prise de conscience sur l'écran central de 12,3 pouces de la voiture.

Le Mazda CX-60 PHEV est disponible à la commande dès maintenant, à partir de 43 950 £ au Royaume-Uni. La garniture Homura est à partir de 46 700 £, tandis que Takumi porte le prix de départ à 48 050 £.

Écrit par Mike Lowe.