La Maserati GranTurismo revient, cette fois avec une variante Folgore 100% électrique.

(Pocket-lint) - Maserati a annoncé le lancement de la GranTurismo, un retour au coupé sportif qui a connu de nombreuses itérations au fil des ans, mais désormais avec une option de propulsion 100 % électrique.

Folgore est le nom que Maserati donne à ses véhicules électriques et la nouvelle GranTurismo Folgore côtoiera les versions Modena et Trofeo, toutes deux animées par un moteur V6 de 3 litres, comme vous pouvez vous y attendre.

Mais avec la Folgore, Maserati prend une nouvelle direction et crée quelque chose d'assez unique pour ceux qui recherchent une voiture de sport électrique haut de gamme. Comme il s'agit de la GranTurismo, elle n'a que deux portes, mais il y a quatre sièges, la carrosserie longue et basse étant conçue pour une conduite sportive et confortable.

Il y a quelque chose d'unique dans la conception de cette voiture qui la distingue de la Porsche Taycan: Maserati n'utilise pas un plancher plat.

Au lieu de cela, le bloc-batterie ressemble davantage à un T, s'intégrant dans la carrosserie qu'il partage avec les modèles à combustion. Le résultat est que les passagers peuvent s'asseoir plus bas, l'intérieur conserve la sensation de confort que l'on attend d'une voiture de sport, tout en conservant cette excellente répartition du poids.

La batterie offre une énergie de 92,5 kWh et prend en charge la charge rapide jusqu'à 270 kW, ce qui vous donne une autonomie de 100 km en seulement 5 minutes. Maserati affirme que vous obtiendrez environ 280 miles d'autonomie.

Il s'agit d'un système de 800 V alimentant trois moteurs de 300 kW, un à l'avant et deux à l'arrière. Ce sont des moteurs conçus par Maserati, et comme il y a deux moteurs à l'arrière, vous bénéficiez de la vectorisation du couple, qui permet de gérer individuellement le couple des roues arrière.

Il s'agit d'un système de transmission intégrale, capable de passer de 0 à 62 km/h en 2,7 secondes, et d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h.

Maserati est obsédé par le son et, en l'absence du moteur V6, la Folgore disposera d'un son synthétique sur mesure, avec des haut-parleurs externes et internes pour ajouter de l'ambiance.

En dehors de la performance sportive, vous achetez la qualité Maserati, l'aspect extérieur de ces voitures étant similaire, bien que certains détails sur la Folgore la distinguent, comme le logo et les mots en cuivre foncé.

L'intérieur est propre et moderne, la Folgore utilisant une gamme de matériaux recyclés et durables, avec des options d'intérieur clair ou foncé.

Il y a un écran central de 12,3 pouces et un écran confort de 8,8 pouces, tandis qu'il y a aussi un tableau de bord numérique de 12,2 pouces qui s'enroule autour de l'arrière du volant. Le tableau de bord numérique de 12,2 pouces s'enroule autour de l'arrière du volant. Il prend en charge les systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que l'affichage tête haute, et au centre, l'horloge numérique Maserati.

Cette horloge remplace le vieux modèle analogique fatigué que certaines voitures proposent, pour être plus utile, non seulement en vous indiquant l'heure, mais aussi en étant capable de refléter des choses importantes - comme le fait que vous êtes connecté à un chargeur.

La commande vocale Hey Maserati sera prise en charge, et un rétroviseur numérique vous offrira une vue dégagée.

Il n'y a pas encore de prix ou de disponibilité, mais cela semble être une étape passionnante pour la marque italienne.

Écrit par Chris Hall.