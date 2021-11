Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Renault Megane E-Tech Electric fera ses débuts avec le nouveau système dinfodivertissement embarqué (IVI) de LG. Le système a été développé par LG en partenariat avec Renault et est basé sur Android 10 . LG affirme que son système IVI est le premier système basé sur Android 10 à recevoir la certification de Google Automotive Services.

La plate-forme promet un accès facile aux applications Google telles que Google Assistant , Google Maps et Google Play via lénorme écran central de 24 pouces de la nouvelle Mégane. Lobjectif de LG pour le système IVI est de fournir lexpérience utilisateur la plus pratique et de rendre les déplacements en voiture aussi agréables que possible.

La prochaine Megane E-Tech Electric est la plus grande voiture électrique de Renault à ce jour et semble se heurter à la VW ID3 , la Tesla Model 3 et la Kia EV6 . La Mégane E-Tech sera déclinée en quelques variétés offrant jusquà 218 ch et une autonomie de 470 km.

"Notre nouveau système IVI non seulement répond mais dépasse la demande croissante de plates-formes logicielles automobiles stables, avancées et conviviales", a déclaré le Dr Kim Jin-yong, président de LG Vehicle Component Solutions Company, dans une déclaration à Pocket-lint .

Nous aurons un avant-goût du nouveau système LG IVI lors du lancement de la Renault Megane E-tech Electric. Il devrait actuellement être mis en vente en février 2022 et les prix ne sont pas encore confirmés.