Lexus NX 450+ est le premier hybride rechargeable de la marque de luxe

(Pocket-lint) - Lexus a annoncé une mise à jour du Lexus NX , son SUV de taille moyenne. Comme dhabitude pour Lexus, il sagit dune configuration hybride, mais avec le modèle 450+, Lexus passe également à lhybride rechargeable pour la première fois.

Le Lexus NX 450+ est doté dun moteur à essence de 2,5 litres et dune batterie de 18,1 kWh, lune des plus grosses que vous trouverez dans un véhicule PHEV. Cela, selon Lexus, peut lui donner une autonomie de 40 milles en électricité pure.

Tandis que le moteur entraîne les roues avant, un moteur électrique entraîne les roues arrière pour une transmission intégrale. Vous en tirerez 302 ch et un temps de 0 à 62 mph dun peu plus de 6 secondes.

Lexus tient à souligner que lorsque la batterie est à plat, le NX 450+ ne se transforme pas simplement en un véhicule à combustion ordinaire, il fonctionnera comme un modèle hybride, promettant une plus grande efficacité que ses rivaux.

Le NX 450+ est le héros des nouveaux modèles, mais il sagit également dun modèle hybride régulier (ou hybride à recharge automatique comme Lexus aime lappeler), y compris le 350h. Cela ne vous permet pas de le brancher, il sagit donc dune mise à jour pour lancien modèle NX.

La 350h revendique un temps de 0 à 62 mph de 7,7 secondes avec 239 ch, les deux modèles sont donc assez puissants. Différentes versions seront disponibles dans différentes régions, les États-Unis bénéficiant également doptions non hybrides.

Il sagit dans lensemble dun nouveau NX, 95 % des pièces étant neuves. Cependant, il a toujours cet attrait de SUV et il a légèrement augmenté, étant plus long, plus large et plus haut que le modèle quil remplace.

Il y a un tout nouvel intérieur, avec un nouveau système dinfodivertissement, conçu pour mieux se concentrer sur les besoins du conducteur, avec un assistant vocal Lexus, déclenché lorsque vous dites "Hey Lexus".

Il y aura un écran intérieur de 9,8 pouces en standard, sétendant à 14 pouces sur les modèles haut de gamme.

Un détail intéressant est quil y a un nouveau loquet de porte numérique, ce qui le rendra plus fluide lorsque vous ouvrirez la porte et sortirez. Ceci est lié au système de détection dangle mort, pour sassurer que vous nouvrez pas les portes dans le chemin du véhicule ou du cycliste venant en sens inverse.

Le nouveau Lexus NX devrait être lancé en 2021, avec un démarrage de la production au troisième trimestre. Les prix doivent encore être annoncés.

Écrit par Chris Hall.