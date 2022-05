Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Land Rover a dévoilé le dernier Range Rover Sport de la famille. Entièrement redessiné, il repose sur une nouvelle plateforme - MLA-Flex - et promet d'être plus efficace, plus dynamique et plus moderne.

Le Range Rover Sport a toujours été populaire, considéré comme un modèle plus accessible que le Range Rover, qui est souvent considéré comme la chasse gardée de la famille royale et des VIP. Le Range Rover Sport, qui était autrefois perçu comme une voiture de footballeur, est un peu plus pratique grâce à sa construction plus compacte.

Il y a cependant 20 mm d'espace supplémentaire pour les jambes à l'arrière de ce nouveau modèle, et 15 mm d'espace supplémentaire pour les genoux, de sorte que l'intérieur semble plus spacieux.

C'est une voiture qui est plus centrée sur le conducteur que le Range Rover plus grand, tout en offrant le même raffinement - vous pouvez incliner les sièges arrière, il y a des finitions haut de gamme, y compris l'utilisation de nombreux matériaux recyclés.

Il est possible d'opter pour des sièges sans cuir, comme l'"ultra fabric" qui est vraiment somptueux, ainsi que pour des revêtements textiles à l'intérieur, ce qui donne une finition un peu semblable à celle des produits audio haut de gamme.

De l'extérieur, le design est immédiatement reconnaissable avec cette séparation entre le toit et la ligne d'épaule, avec des finitions de fenêtres affleurantes donnant un aspect plus net sur les côtés. L'arrière a également été nettoyé, du point de vue du design, de sorte que c'est un Sport plus moderne et plus beau que vous verrez rouler devant vous.

Il n'y a pas de version à batterie du Range Rover Sport au lancement - cela viendra en 2024 - mais il y a une paire d'hybrides rechargeables décents vers le haut de la gamme. Le modèle P530 V8 à essence est le seul à pouvoir rivaliser avec les modèles P440e et P510e, les chiffres faisant référence à la puissance combinée.

La configuration hybride rechargeable permettra de parcourir 70 miles en mode électrique pur, soit le double de l'autonomie typique d'un PHEV. Cela signifie qu'elle sera très pratique pour un usage quotidien, permettant de rouler sans émissions, tout en ayant une autonomie et une puissance suffisantes pour les longs trajets.

Fait unique, il sera compatible avec la recharge rapide en courant continu, alors que la plupart des PHEV ne supportent que les vitesses plus lentes en courant alternatif - vous pourrez donc recharger la batterie sur un chargeur rapide lorsque vous vous arrêterez pour prendre un café.

Bien entendu, le Range Rover Sport conserve ses capacités tout-terrain, désormais renforcées par les quatre roues directrices, tandis que la nouvelle plateforme est 35 % plus rigide que celle qu'elle remplace. La suspension pneumatique dynamique maintient la conduite souple et les pneus en contact avec le sol, tandis que le Range Rover Sport peut patauger jusqu'à 900 mm de profondeur dans l'eau.

L'habitacle regorge de technologies, non seulement pour assurer votre sécurité sur la route, mais aussi pour ajouter au raffinement. Grâce à des micros placés dans les passages de roue, un système d'annulation du bruit permet de préserver un sentiment de sérénité dans l'habitacle - mais vous entendrez toujours le moteur lorsque vous poserez le pied.

Le système de filtrage de l'air permet de maintenir l'air de l'habitacle propre et frais, tandis que la connectivité et l'Alexa intégré, ainsi qu'Android Auto ou Apple CarPlay sur le système Pivi Pro, sont disponibles sur l'écran central de 13,1 pouces.

Meridian a fourni un système de 29 haut-parleurs pour le Range Rover Sport, y compris des haut-parleurs dans les appuis-tête, pour offrir une performance totalement immersive et de haute qualité, peu importe ce que vous écoutez.

Pour ceux qui souhaitent sortir de la voiture, vous pourrez également contrôler la fonction de stationnement automatique depuis l'extérieur du véhicule, ce qui vous permettra de vous faufiler dans les espaces restreints.

Le nouveau Range Rover Sport sera disponible dans une gamme de groupes motopropulseurs et de finitions, avec de nombreuses options, à partir de 79 125 £ pour le diesel SE, et jusqu'à 83 330 £ pour le PHEV SE.

Il est disponible à la commande dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.