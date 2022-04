Zoom sur le Land Rover Defender électrique de Twisted

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twisted est une entreprise spécialisée dans les conversions Land Rover Defender. L'objectif est de faire du Defender le meilleur possible, tout en conservant l'esprit même de ce qu'est un Defender.

Lorsqu'on lui a offert l'opportunité de visiter la salle d'exposition de Kensington à Londres et de regarder de plus près le rare Defender électrifié, cela semblait trop beau pour être manqué.

Nous disons rare, car ce Defender EV n'est pas quelque chose qui est produit en série. Vous pouvez en obtenir un - si vous êtes prêt à le payer - mais il sera fabriqué à la main sur commande. Charles Fawcett, fondateur de Twisted, nous a expliqué qu'ils avaient reçu quelques commandes de l'étranger, donc c'est plus qu'un simple prototype, mais c'est probablement l'apanage d'un fan de Defender qui veut une version zéro émission pour son garage.

Il s'agit d'une conversion d'un Defender 90 2015, mais s'en tient à l'objectif de modification subtile de Twisted. Twisted ne consiste pas à habiller les Defenders pour les rendre jolis, donc à première vue, vous ne savez même pas que vous regardez un EV.

Bien sûr, il y a des changements ici qui sont plus courants sur les défenseurs de Twisted. Il y a des roues fantaisie et des pneus épais, des freins de marque que vous remarquerez à travers les rayons des roues, ainsi qu'un intérieur amélioré.

Tout cela fait que le Defender EV est un peu plus agréable à s'asseoir qu'un Defender ordinaire. Bien que la forme fonctionnelle soit la même, les sièges sportifs, le volant torsadé et les garnitures en cuir en font une expérience plus haut de gamme.

Ouvrez le capot et vous découvrirez les grands changements. Il n'y a pas grand-chose à voir, car c'est en grande partie couvert, mais il n'y a plus de moteur à combustion. Au lieu de cela, il y a un moteur de 200 kW accouplé à la transmission et à la batterie divisée avant et arrière, utilisant l'espace dans le compartiment moteur et remplaçant le réservoir de carburant à l'arrière.

Le bouchon de remplissage est remplacé par une prise de type 2 , qui chargera jusqu'à 22 kW. Ce n'est pas extrêmement rapide par rapport à de nombreux véhicules électriques modernes , mais ce Defender n'essaie pas de rivaliser avec ces modèles.

Il y a toujours un ventilateur derrière la calandre avant et c'est parce qu'il y a toujours un système de refroidissement en place qui peut refroidir la batterie et le moteur et il y a eu un changement sur l'écran du conducteur pour inclure la température du moteur. Les cadrans analogiques sont conservés, ils sont simplement réutilisés pour leur nouveau travail dans un véhicule électrique.

Revenons au moteur. C'est un moteur de 200 kW et comme beaucoup de conversions de ce type, Twisted a conservé la transmission du Defender. Cela signifie qu'il offre toujours des rapports élevés et bas et conserve toutes ses compétences tout-terrain.

Mais cela a également entraîné un changement assez important, car dans le véhicule d'origine, il y aurait un levier mécanique pour passer du rapport haut au rapport bas et pour verrouiller le différentiel. Cela a maintenant dû être remplacé par un système numérique.

Cela signifie qu'il y a des boutons pour le mettre en marche - y compris un bouton de mode - ainsi qu'un affichage qui permet de gérer certaines de ces options de conduite plus avancées.

Les modes proposés basculent entre éco et sport, le premier offrant la régénération et le second laissant le véhicule en roue libre sans résistance, il y a donc un choix sur la façon dont ce modèle roule.

Sautant derrière le volant, le Twisted Defender EV ressemble beaucoup à n'importe quel autre Defender. Le maintien de la disposition, la position légèrement étrange du frein à main par exemple, donne l'impression que les choses n'ont pas été changées pour les changer - pour la plupart, c'est une expérience merveilleusement manuelle.

Il n'y a, bien sûr, aucun bruit de fond du moteur, aucune odeur d'échappement, aucune vibration dans l'habitacle lorsqu'il est assis au ralenti et conduire le Defender EV est presque aussi facile que de conduire n'importe quel autre EV. Mais il y a plus un sentiment de défenseur dans les choses.

Avec de gros pneus, la direction doit être travaillée, les pédales ont besoin d'une bonne poussée plutôt que d'un toucher doux - on a le sentiment que ce véhicule ne fera rien pour vous.

Il s'agite sur les routes accidentées et il n'y a pas moyen d'éviter le bruit qui vient de ces pneus tout-terrain et vous pourriez, si vous vouliez une conduite plus silencieuse et plus douce, passer à un morceau de caoutchouc légèrement plus conventionnel.

Mais cela enlèverait au Defender ce pour quoi il est né, car en son cœur, il s'agit toujours de ce pilier du tout-terrain - et même après toutes les conversions, il est toujours entièrement fonctionnel dans les conditions difficiles.

Si vous pensez que vous voulez un Defender EV de Twisted, le prix se situe à 225 000 £ .

Écrit par Chris Hall.