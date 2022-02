Vous pouvez maintenant obtenir un Land Rover Defender entièrement électrique, avec une touche

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez envie d'un Defender électrique, n'en avez plus envie, car Twisted a donné au Land Rover classique une cure de jouvence électrique, comme seul Twisted peut le faire.

La société de modification Defender basée dans le Yorkshire possède son propre resto-mod EV, emballant tous les composants électriques et supprimant l'ancien moteur à combustion, pour vous donner de l'énergie électrique.

Twisted dit qu'il s'agit d'un système entièrement modulaire, composé de nouveaux composants plutôt que de s'appuyer sur des pièces usagées récupérées - et grâce à la modularité, il existe un potentiel de mises à niveau à l'avenir.

Il peut être monté sur le Defender 90, 110 ou 130, donc pour ceux qui veulent une voiture électrique unique - avec ce look Defender classique - c'est maintenant votre chance.

Le modèle de démonstration de Twisted prend le Defender 90 Truck Cab, avec une batterie de 61 kWh logée dans l'espace normalement occupé par le moteur à combustion et les réservoirs de carburant.

Il y a un moteur de 200 kW (268 ch), délivrant un couple de 1200 Nm. Twisted dit que les performances tout-terrain ne sont pas affectées et que vous pouvez toujours basculer entre les gammes haute et basse, verrouiller le différentiel et patauger jusqu'à une profondeur de 900 mm.

La portée estimée est de 210 km (environ 130 milles) et ce n'est pas une portée énorme selon les normes actuelles ; le changement vient grâce à une prise de type 2 de 22 kWh, il y a donc un compromis sur la distance que vous pouvez parcourir de manière réaliste dans ce Land Rover.

Bien sûr, ce n'est pas seulement un Defender équipé de l'électricité. Il s'agit d'un Twisted EV, donc le reste de la voiture fait également l'objet d'une refonte complète, avec insonorisation, tapis, un système d'infodivertissement entièrement connecté ainsi qu'un affichage numérique pour contrôler certaines parties de la voiture en l'absence des anciens leviers physiques.

Cela s'ajoute aux modifications extérieures qui préservent le design emblématique du Defender, tout en lui donnant un coup de pouce et en lui donnant un aspect beaucoup plus moderne.

Et une grande partie de cette voiture concerne l'apparence et la préservation d'une icône, car avec un prix demandé de 225 000 £ + TVA sur ce modèle, il est susceptible de plaire aux fans aisés plutôt qu'à ceux qui recherchent un navetteur zéro émission.

Écrit par Chris Hall.