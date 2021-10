Tout nouveau Range Rover : tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover a retiré les couvertures du nouveau Range Rover - prévu pour 2022 - révélant la dernière version de son SUV de luxe.

"Souvent imité et jamais égalé", a déclaré Massimo Frascella, directeur du design chez JLR, "Range Rover est sans égal".

Le nouveau modèle semble sappuyer sur 50 ans dhéritage et bien quil puisse sembler familier, il est tout nouveau, assis sur une nouvelle plate-forme.

La nouvelle plate-forme est connue sous le nom de MLA-Flex et constitue la base du nouveau Range Rover, promettant une rigidité 50 % plus élevée et 24 % moins de bruit de structure.

Il sera disponible en empattement long (LBW) et en empattement court (SWB), le modèle LWB permettant au Range Rover doffrir sept places pour la première fois.

De lextérieur, le Range Rover sen tient à une forme familière - avec ce toit en pente douce, associé à lépaulement presque horizontal et au seuil incliné vers le haut, laissant cette maison de verre au milieu.

Il y a maintenant une qualité homogène dans lensemble, une réduction de certains aspects extérieurs pour un look plus élégant, aidé par les poignées de porte affleurantes. Il y a encore des détails, comme les branchies, mais ceux-ci se sentent tous mieux intégrés dans la conception.

De lavant, il ny a pas un énorme changement, cest en grande partie similaire à la génération précédente de Range Rover avec ce grand visage, bien quil y ait une division des zones claires et sombres dans la conception - les zones sombres utilisées pour masquer tous les capteurs.

Il y a aussi des zones claires et sombres à larrière, avec des lumières intégrées de manière invisible dans les zones sombres du design. De près, lorsque les lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas les voir, mais elles brillent à travers la finition sombre avec éclat lorsquelles sont allumées - cest un grand effet.

En ce qui concerne lintérieur et Range Rover veut présenter une diffusion plus responsable, poussant des alternatives au cuir traditionnel. Le Kvadrat est largement utilisé - également largement répandu sur le Velar - tandis que Ultrafabrics est une option qui prétend avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible que le cuir - il est également agréable au toucher.

Lespace est une caractéristique importante et lun des principes fondamentaux du Range Rover, avec cette option LWB signifiant que les sièges arrière peuvent vraiment offrir un espace pour les jambes étendu, plus comme la cabine de classe affaires dun avion - en particulier sur les quatre places SV (véhicules spéciaux) version, où le centre de la voiture offre une table à plateau, des commandes et bien sûr, un réfrigérateur et des verres pour le champagne.

Si vous optez pour les sept places, ces sièges arrière bénéficient dune hauteur de 41 mm plus élevée que ceux à lavant. Leffet dassise du stade signifie que ceux à larrière nont pas limpression davoir été poussés dans le coffre/le coffre, car ils peuvent toujours voir - et être vus.

Vous navez pas non plus à vous soucier des têtes bloquant le rétroviseur, car le rétroviseur numérique est équipé dune caméra dans lune des ailettes au-dessus de la voiture, vous pouvez donc toujours voir ce qui se passe derrière.

Le hayon arrière souvre sur un vaste coffre (lorsquil nest pas rempli de sièges), offrant quelque 1061 litres sur le modèle à cinq places. Il y a toujours un hayon fendu, vous pouvez donc abaisser la moitié inférieure pour former une plate-forme comme sur le Range Rover dorigine, idéal pour vous asseoir pendant que vous enfilez vos chaussures de rugby.

Un séparateur de sol en option peut être surélevé pour séparer les gros et les petits objets dans le coffre, mais a lavantage supplémentaire quil peut également être légèrement incliné pour devenir le dossier dune banquette arrière - avec des coussins et un endroit pour soutenir votre flûte à champagne.

Lintérieur bénéficie également de Cabin Air Purification Pro, qui filtrera lair, éliminant les particules PM2,5 et capable de filtrer les bactéries et les virus de lair.

Il y a maintenant un écran flottant de 13,1 pouces au centre de la voiture offrant un retour haptique pour une expérience tactile plus positive, et la base du système Pivi Pro. Il intègre également Amazon Alexa et permet le contrôle vocal non seulement pour les compétences normales dAlexa, mais également pour de nombreux systèmes de la voiture.

Par intégré, nous entendons que vous navez pas besoin dun smartphone pour Alexa, il fonctionne dans la voiture - il vous suffit de vous connecter à votre compte Amazon et dêtre connecté à Internet pour que tout fonctionne.

Android Auto et Apple CarPlay , tous deux sans fil, sont pris en charge, car il existe un chargeur sans fil de 15 W pour votre téléphone et de nombreux points de charge dans toute la voiture pour alimenter les appareils.

Bien sûr, il est possible dajouter des écrans de divertissement supplémentaires de 11,4 pouces - avec des casques assortis - pour les passagers arrière, tandis que laffichage du conducteur est également numérique.

Il y a une suppression active du bruit dans la cabine, avec un système audio Meridian à 35 haut-parleurs, y compris des haut-parleurs dans les appuie-tête.

Il ny a pas de version entièrement électrique au lancement - cela arrive en 2024 - mais il y aura un hybride rechargeable (PHEV) qui promet une autonomie de 62 miles de la batterie. Il sagit dune énorme batterie de 38,2 kWh, avec un moteur de 105 kW associé à un moteur à essence Ingenium de 3,0 litres.

Cela vous donnera une sortie combinée de 510PS et 700Nm - avec des vitesses allant jusquà 87 mph prenant en charge le seul système électrique sur le modèle haut de gamme.

Avec une grosse batterie, la prise en charge dune charge de 50 kW sera également la bienvenue, de sorte que vous pourriez faire une grande partie de votre conduite sans avoir besoin du moteur à essence.

P440e, six cylindres de 3,0 litres, 620 Nm

P510e, six cylindres 3,0 litres 510 ch, 700 Nm, 0-62 en 5,6 s

P360, 360PS six cylindres de 3,0 litres, MHEV, 500 Nm, 0-62 en 5,5 s

P400, six cylindres de 3,0 litres de 400 ch, MHEV, 550 Nm

P530, V8 4,4 litres de 530 ch, 750 Nm de couple, 0-62 en 4,6 s

D250, six cylindres de 3,0 litres de 249 ch, MHEV, 600 Nm de couple

D300, six cylindres 3,0 litres 300 ch, MHEV, 650 Nm de couple

D350, six cylindres 3,0 litres 350 ch, MHEV, couple 700 Nm, 0-62 en 6,1 s

Tous les modèles sont équipés dune boîte de vitesses automatique ZF à 8 rapports.

Le Range Rover conserve ses compétences tout-terrain, avec un système de transmission intégrale intelligent, qui peut fournir du couple à la demande ou déconnecter larrière lorsquil nest pas nécessaire.

Il y a la direction des roues arrière pour affiner le rayon de braquage, tandis que la suspension pneumatique adaptative indépendante peut prédire ce qui se passe sur la route et vous garantir la stabilité dont vous avez besoin, que ce soit dans les virages rapides sur des routes mouillées ou dans la nature. Dans le système Terrain Response 2, il existe désormais un mode Wade, qui fermera tous les évents avant dentrer dans leau - avec un gué jusquà 900 mm pris en charge.

Le Range Rover sera sur les routes, à commencer par le Royaume-Uni au printemps 2022 et avec un prix de départ insignifiant de 94 400 £.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 26 Octobre 2021

Il sera disponible dans les versions SE, HSE et Autobiography, la première édition étant également disponible au cours de la première année de vente.