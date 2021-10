Le nouveau Range Rover est fondamentalement le plus grand appareil Alexa à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouveau Range Rover, qui sortira sur les routes en 2022, ne ménage aucun effort dans la poursuite dun raffinement luxueux. Cherchant à faciliter la vie des conducteurs choyés, il intégrera pleinement Alexa , afin que vous puissiez parler à lassistant Amazon depuis le siège du conducteur.

Cela naura pas du tout besoin dutiliser votre téléphone. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec votre compte Amazon et toutes vos compétences Alexa seront disponibles tant que la voiture est connectée à Internet.

Cela signifie que vous pourrez contrôler tous vos appareils domestiques intelligents - "Alexa ouvre mon garage" - pendant que vous conduisez, tout en pouvant accéder à toutes les informations pour lesquelles Alexa est doué, comme la météo ou les résultats sportifs.

Vous pourrez déclencher Alexa de la manière normale, en prononçant le mot de réveil "Alexa", ou en appuyant sur le bouton Alexa sur lécran tactile central.

Vous pourrez contrôler votre infodivertissement, gérer la navigation et les appels, le tout par la voix. En matière de musique, le Range Rover sera effectivement lécho sur roues le plus grand et le plus performant.

Un système audio Meridian à 35 haut-parleurs est disponible, avec une sortie de 1600 W, y compris des haut-parleurs de 20 W dans les appuie-tête, qui peuvent être utilisés pour faire taire la cabine, détecter le bruit du train de roulement et produire une contre-onde pour lannuler, essentiellement une suppression active du bruit , mais dans un Range Rover. Oui, cela a déjà été fait, mais la nouvelle version est maintenant cinq fois plus performante.

Pour ceux qui souhaitent étendre le divertissement à lextérieur de la voiture, vous pouvez laisser tomber le hayon arrière pour créer un coin salon - avec des coussins en option - et utiliser les haut-parleurs arrière dans la moitié supérieure du hayon pour diffuser votre musique.

Il y a même un coussin plat sur le hayon arrière conçu pour accueillir votre flûte à champagne. Oui, la brocante locale ne sera plus jamais la même.

Tout sera géré via le système Pivi Pro, avec un écran tactile flottant de 13,1 pouces au centre de la voiture, ou des écrans de 11,4 pouces en option pour les passagers arrière montés sur les dossiers des sièges avant. Oui, il y a des casques, des ports HDMI, des connexions USB C et bien plus encore.

Bien entendu, Apple CarPlay et Android Auto sont également pris en charge sans fil, tandis que la charge sans fil Qi 15 W est également proposée.

Les points forts du nouveau Range Rover incluent la direction des roues arrière de série, la suspension pneumatique adaptative, les portes à fermeture assistée, le système Purification Pro qui nettoiera lair - y compris la capture des virus (y compris covid) et des bactéries - et une gamme doptions de groupe motopropulseur.

Il y aura une option hybride rechargeable offrant 100 km (62 miles) de conduite électrique, tout en prenant en charge une charge de 50 kW, associée à un moteur à essence Ingenium de 3,0 litres avec une puissance combinée de 510 ch. Ou vous pouvez choisir le V8 essence de 4,4 litres avec 530 ch.

Le nouveau Range Rover sera disponible en options dempattement long et court, le premier offrant sept sièges pour la première fois - cela signifie que vous pourrez spécifier un Range Rover avec quatre, cinq ou sept sièges.

Tout cela et il traversera toujours 900 mm deau - pas mal pour un prix de départ de 94 400 £.