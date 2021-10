Nouveau Range Rover : comment regarder la révélation en direct

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau Range Rover attend dans les coulisses, une chance pour Land Rover de mettre à jour ses véhicules tout-terrain les plus luxueux.

Il y a eu des taquineries et des fuites, mais que proposera le nouveau Range Rover ?

Voici comment vous pouvez regarder la révélation et découvrir par vous-même.

Jaguar Land Rover dévoilera le nouveau modèle Range Rover le 26 octobre, lévénement commençant à 20h40 BST. Voici les horaires internationaux :

San Francisco - 12 h 40 HAP

New York - 15h40 HAE

Londres - 20:40 BST

Berlin - 21:40 CEST

New Delhi - 01:10 IST, 27 oct.

Tokyo - 04:40 JST, 27 oct.

Sydney - 06:40, 27 oct.

Jaguar Land Rover diffusera lévénement en direct sur sa chaîne YouTube , nous avons intégré cette vidéo ci-dessus pour que vous puissiez la regarder ici.

Land Rover a partagé une image teaser et bien que floue, elle nous en dit déjà beaucoup sur le nouveau Range Rover. La forme ressemble à celle des Range Rover précédents, par exemple, elle a toujours lair grande et carrée, avec un toit presque plat et ces grandes fenêtres à larrière pour garantir que tout le monde a beaucoup despace.

Regardez la première mondiale du #RangeRover le plus désirable jamais créé le 26/10/21. Visitez https://t.co/qjbJcM90eg pour vous inscrire au livestream. #NewRangeRover pic.twitter.com/znFarruoLB – Land Rover (@LandRover) 20 octobre 2021

Grâce aux taquineries de Land Rover sur Twitter, nous avons un meilleur aperçu de cette coloration dorée qui semble être une couleur de lancement - tandis quil y a un coup dœil à la nouvelle calandre. Il ne révèle pas grand-chose, en fait, il ressemble aux modèles précédents. Le message que nous recevons est que ce nest pas un changement radical dans le style et nous ne nous attendrions pas à cela.

Alors que lapparence du nouveau modèle devrait être familière, il sera construit sur une nouvelle plate-forme - MLA - qui est une plate-forme conçue pour sadapter à lélectrification. Cependant, JLR a précédemment déclaré que nous ne verrons pas de véhicule purement électrique de Land Rover avant 2024, il est donc probable que des combustions et des hybrides plus conventionnels mèneront la charge.

Intensifier pour rivaliser avec lexplosion des VUS de luxe sera probablement sur les cartes - avec le BMW X7 à une extrémité et les goûts de la Bentley Bentayga à lautre, il y a une concurrence croissante au sommet.