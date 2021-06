Land Rover a développé un prototype de Defender à hydrogène

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover a confirmé quil travaillait sur un prototype de Defender alimenté par une pile à combustible à hydrogène.

Lentreprise, nommée Projet Zeus, fait partie du plan de JLR visant à atteindre zéro émission déchappement de ses véhicules dici 2036 - et le développement de véhicules à hydrogène pourrait en faire partie.

Les piles à combustible à hydrogène prélèvent lhydrogène des réservoirs sous pression dans le véhicule et lalimentent dans une pile à combustible. La pile à combustible utilise lhydrogène pour produire de lélectricité afin de faire fonctionner les systèmes de la voiture comme un véhicule électrique. Le déchet de la réaction chimique est leau.

Lavantage des véhicules à pile à combustible à hydrogène est quils peuvent être rechargés davantage comme les véhicules conventionnels à combustible liquide, cest donc un processus rapide - sans souffrir de conditions plus extrêmes qui peuvent affecter les véhicules électriques à batterie.

Linconvénient, bien sûr, est que les stations de ravitaillement en hydrogène ne sont pas largement disponibles, lélectricité étant beaucoup plus facile à trouver et à installer, cest pourquoi elle est préférable pour une utilisation normale par les consommateurs.

En fin de compte, lhydrogène pourrait être la solution pour les véhicules à plus longue autonomie, en contournant la limitation actuelle rencontrée par les véhicules électriques à batterie, à savoir que la taille, le poids et le coût de la batterie sont un facteur limitant.

Bien que les piles à combustible à hydrogène soient en développement depuis de nombreuses années, il ny a actuellement que deux modèles à hydrogène actuellement disponibles - la Toyota Mirai et la Hyundai Nexo - que nous avons toutes deux conduites. Les deux sont de bonnes voitures, mais font face aux barrières actuelles du coût élevé et du manque dinfrastructure pour le ravitaillement pratique.

Cela va inévitablement changer et des voitures comme le Defender à hydrogène pourraient trouver des applications plus commerciales où le ravitaillement peut être plus pratique. La production dhydrogène nest pas difficile en soi, et certains y voient un remplacement à long terme pour les combustibles fossiles.

Comme toujours, la recherche et le développement sont un élément clé pour aller de lavant et cest exactement ce que fait Jaguar Land Rover.

Écrit par Chris Hall.