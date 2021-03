Le look Discovery Sport et Evoque est prêt pour un avenir électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En février 2021, Jaguar Land Rover a annoncé sa stratégie Reimagine, décrivant le passage dune entreprise principalement alimentée au diesel à une entreprise de véhicules principalement électriques.

Cela a vu Jaguar annoncé comme une marque entièrement électrique à partir de 2025, ainsi que la confirmation de six modèles Land Rover purement électriques, le premier apparaissant en 2024. Nous avons émis lhypothèse quil sagirait de modèles de marché de masse comme le Velar et lEvoque - et maintenant il y a un peu plus de détails concrets sur ce que seront ces modèles.

Comme détaillé par Autocar, Land Rover a confirmé quil introduirait lEMA - Electric Modular Architecture - conçue pour les véhicules électriques en 2024. Cela a été confirmé dans une présentation aux investisseurs.

Il a également confirmé quil utiliserait lEMA pour le Range Rover Evoque et le Discovery Sport de nouvelle génération, deux des plus petits modèles de la famille - ce qui suggère également quils seront uniquement électriques ou hybrides rechargeables.

Comme nous lavions supposé précédemment, il semble que Land Rover va cibler lextrémité la plus abordable de sa gamme - et traditionnellement, ils font également partie des meilleurs vendeurs.

Pour entrer un peu plus dans les détails, Land Rover dit que lEMA utilisera un système 800V, nous nous attendons donc à ce quil prenne en charge les taux de charge les plus rapides disponibles, tandis que 4-4,5 miles par kWh sont donnés comme objectif. Cest plutôt bien, le genre de chiffre que nous avons vu sur certains des véhicules électriques les plus efficaces .

La question sera de savoir sil sagit dun chiffre réaliste une fois que ces voitures seront sur la route. La plupart des fabricants ont jonglé avec la taille des batteries, labordabilité et la portée en essayant de trouver un endroit idéal pour un certain nombre de clients.

Il semble actuellement que quelque part dans la fourchette de 250 à 300 milles apparaisse comme la moyenne acceptable du monde réel recherchée par les conducteurs. Land Rover, avec ses références premium, sera probablement en mesure de se permettre de pousser vers le haut de gamme car ses clients paieront pour cela.

Land Rover a déjà déclaré quil ne sacrifierait pas les capacités tout-terrain des futurs véhicules électriques .

Écrit par Chris Hall.