(Pocket-lint) - Le dernier Land Rover Discovery a fait son apparition en 2017 , apportant avec lui une nouvelle forme, avec des lignes plus douces, lui donnant un look beaucoup plus sportif que les modèles précédents.

Il était vraiment déplacé de laisser le nouveau Defender se mettre en place avec un look carré et robuste, et douvrir la voie au raffinement continu du Discovery en tant que SUV haut de gamme. Avec le lancement dune version mise à jour, ce mouvement se poursuit à un rythme soutenu pour le sept places.

Il y a aussi un nouveau modèle, le R-Dynamic (photo) avec quelques modifications extérieures, comme les détails de lévent. Lélément de design le plus controversé du Discovery - la porte arrière - a été légèrement modifié avec un panneau noir brillant qui sétend maintenant à larrière pour rejoindre les nouveaux éclairages LED.

Il y a maintenant aussi des indicateurs radicaux. En plus de quelques modifications de conception et de nouveaux moteurs, des modifications ont été apportées à la technologie intérieure pour la mettre à jour.

Le Discovery reçoit maintenant la dernière version de Pivi Pro - le système partagé entre les modèles Jaguar et Land Rover - maintenant avec un écran central de 11,4 pouces au centre. Il dispose de sa propre batterie de secours, ce qui signifie un démarrage et une initialisation plus rapides, ce qui devrait vous permettre dêtre opérationnel et de vous diriger encore plus rapidement vers votre destination.

Il y aura 44 modules différents dans ce modèle qui peuvent être mis à jour via un logiciel via les airs, avec des modems fournissant également des services connectés ou une connexion Wi-Fi pour les passagers.

1/15 Land Rover

Il existe un écran du pilote de 12,3 pouces, qui peut être utilisé pour la cartographie, tandis que Apple CarPlay et Android Auto sont également pris en charge en standard.

Cherchant à améliorer le confort des passagers, il y a une deuxième rangée de sièges redessinée et un repositionnement des bouches daération arrière, des montants B à la console centrale et le Discovery propose également loption dionisation de lair de la cabine, avec filtration de lair PM2.5 pour éliminer la saleté de lair entrant.

Pour les passagers arrière, le Discovery est désormais doté du système de montage de tablette Click and Go, afin que les enfants puissent se divertir lors de longs trajets.

Il existe également une nouvelle sélection de moteurs, avec trois moteurs 6 cylindres équipés de la technologie hybride doux (MHEV). Cela capturera lénergie par la régénération au freinage et lutilisera pour augmenter les performances du moteur, augmenter lefficacité et conduire à un système darrêt-démarrage plus souple.

Les nouvelles options MHEV sont les P360, D250 et D300, il existe donc des options pour lessence et le diesel, offrant des options de 249 ch (D250) à 360 ch (P360). Le moteur P300 à quatre cylindres existant sera également disponible.

En dehors de ces changements, le Discovery reste un véhicule performant sur et hors route, avec une transmission intégrale intelligente, une suspension pneumatique de série et des amortisseurs actifs pour des commandes de carrosserie améliorées sur tous les modèles, à lexception du D250.

Le nouveau Discovery sera disponible à partir de 53 050 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Chris Hall.