Kia EV9 passe du concept à la production, prévu en 2023

(Pocket-lint) - Kia a confirmé que la Kia EV9 - présentée pour la première fois en tant que concept-car - entrera en production et devrait rouler en Europe en 2023.

Le modèle est une prise SUV plus grande, assis au-dessus de la Kia EV6 qui s'est avérée très populaire - et utilisant la même plate-forme E-GMP.

Le concept montre une voiture de tourisme à trois rangées et il n'y a pas un grand nombre de modèles EV à 7 places sur la route - Tesla Model X et la Mercedes EQB étant les premiers à penser.

Il reste à voir si l'apparence carrée restera dans le modèle de production, tout comme l'utilisation de ces portes sans pilier au milieu de la voiture.

L'intérieur ici a été conçu pour ressembler davantage à un salon d'avion de première classe et il y a quelques détails intéressants, comme les rails de toit rétractables, ce qui signifie que la voiture peut être aussi aérodynamique que possible lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Il y a des rétroviseurs au lieu de caméras - quelque chose que nous voyons déjà sur les voitures de production - et un Tiger Nose redessiné - ici beaucoup moins tigre et reconnaissant que vraiment vous n'avez besoin de rien à l'avant de la voiture, sauf pour aérer le flux d'air.

Nous sommes maintenant bien avancés dans les plans de nombreux constructeurs pour les voitures électriques , avec plus d'apparition sur les routes et un mouvement dans différents segments en dehors des plus populaires.

Bien qu'il soit relativement facile de passer à des véhicules plus grands - qui exigeront des prix plus élevés -, nous attendons toujours plus à l'extrémité abordable de l'échelle. Les goûts de la Fiat 500e ou de la Vauxhall Corsa-e ont ouvert des options plus abordables, mais ce serait formidable de voir des modèles de marques comme Kia et Hyundai le plus tôt possible.

Tous les regards se tournent vers 2023 lorsque nous verrons ce vaste SUV électrique prendre la route.

Écrit par Chris Hall.