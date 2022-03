Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le constructeur automobile coréen Kia lancera un mode de conduite autonome pour certains véhicules à partir de 2023.

AutoMode utilise une gamme de technologies de conduite autonome exclusives, qui incluent Highway Driving Pilot pour permettre des déplacements sans conducteur sur les autoroutes et les autoroutes.

Il figurera pour la première fois dans le SUV Kia EV9 de l'année prochaine et, d'ici 2026, sera disponible dans tous les nouveaux modèles lancés sur les principaux marchés.

Les voitures dotées d'AutoMode recevront des mises à jour régulières en direct au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront développées. Kia améliorera et améliorera également le système dans le but d'offrir à terme une technologie entièrement autonome.

L'annonce a été faite lors de la journée des investisseurs de la marque qui s'est tenue à Séoul. Il a également révélé que tous ses véhicules seront équipés de services de voiture connectés à partir de 2025, afin qu'ils puissent être régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau au fur et à mesure de leur apparition.

De plus, Kia prévoit de vendre plus de 1,2 million de véhicules électriques à batterie (BEV) par an d'ici 2030.

"Kia a subi une transformation à grande échelle qui a inclus des changements dans la vision de l'entreprise, le logo, le produit et le design, et la stratégie. Pour concrétiser la vision de l'entreprise de devenir un fournisseur de solutions de mobilité durable, nous nous concentrerons sur l'accélération de la transition vers les futurs modèles commerciaux. Nous deviendrons encore plus centrés sur le client dans notre approche et poursuivrons une transformation dynamique tout en maintenant des opérations commerciales saines », a déclaré le PDG de la société, Ho Sung Song.

Écrit par Rik Henderson.